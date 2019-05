Επικός Τσακαλώτος για… ανησυχίες δανειστών: Θα μπορούσα να πάω Σαντορίνη ή Μπαχάμες

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ήταν εκείνος που έκλεισε τη συζήτηση στη Βουλή για τα μέτρα της κυβέρνησης (120 δόσεις, 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα, εστίαση, ενέργεια) και με το γνωστό, απαράμιλλο, ύφος του σχολίασε τα όσα ακούγονται περί ανησυχίας των δανειστών.

«Διαβάζω σήμερα στον Τύπο της αντιπολίτευσης ότι Ευρωπαίος αξιωματούχος έχει ανησυχία, έχει σύγχυση, είναι μπερδεμένος και για το σχέδιό μας για το 2019 και για το σχέδιό μας για το 2020. Κύριε πρόεδρε, αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, off the record, είχε ανησυχίες, είχε στενοχώρια, είχε προβληματισμούς, θα είχα μαζέψει να πάω με κάποια παρέα στη Σαντορίνη για 10 ημέρες. Αν, δε, έπαιρνα ένα ευρώ και κάθε φορά που είχαμε αναπαραγωγή αυτής της off the record είδησης, τότε, θα μπορούσα να πάω ένα χρόνο στις Μπαχάμες. Οπότε το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο, με πρόγραμμα και με συμμαχίες», είπε ανοίγοντας την ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι τα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση είναι κοστολογημένα. «Έχουμε κοστολογήσει τα μέτρα του 2019, είναι πάνω από 1 δισ., αλλά κερδίζουμε και 200 εκατομμύρια για τις δόσεις. Τα νούμερα είναι συντηρητικά. Δηλαδή, έχουμε και μια καβάτζα, αν κάτι δεν πάει καλά. Έτσι δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε πολιτική πάνω στους αριθμούς. Δεν μεταμορφώνουμε τους αριθμούς για να κάνουμε πολιτική. Έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα για την ανάπτυξη. Γι΄αυτό το πρόγραμμα, που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, έχει συγκροτηθεί επιτροπή επικαιροποίησής του. Ό,τι λέμε, για παράδειγμα, για τον αγροτικό τομέα ή την κοινωνική οικονομία, το ξαναβλέπουμε και μπορούμε κάποια στιγμή για τις αντιπαραθετικές στρατηγικές ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στα θετικά μέτρα του 2019, ο υπουργός Οικονομικών σχολίασε την κριτική από τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, κριτική, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν επαναφέρει τον ΦΠΑ στα επίπεδα του 2014 ή ότι οι συντάξεις δεν δίνονται σε όλους ή ότι δεν καταργεί τη μείωση για το αφορολόγητο. «Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος για το 2019 είναι 1,1 δισ. Είτε εσείς υπολογίζετε ότι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να είναι μεγαλύτερος, και άρα πρέπει να καταθέσετε τις προτεραιότητες που έχετε για τον ΦΠΑ είτε οφείλετε να πείτε τι θα κόβατε για τα άλλα πράγματα που έχουμε κάνει», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μια ισορροπημένη πολιτική, ότι όλα τα μέτρα είναι κοστολογημένα με πρόνοια για όλα τα μεσαία, τα λαϊκά στρώματα και τους αποκλεισμένους. «Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Κάνουμε κάτι για όλους. Δεν βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, αλλά προσπαθούμε, καθώς βγαίνουμε από την κρίση, καθώς έχουμε ανάπτυξη, να βοηθήσουμε διαφορετικές ομάδες που έχουν υποφέρει», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση κατανοεί ότι αυτές οι ομάδες είναι πολλές και χρειάζονται βοήθεια».

Ιδίως για τα μεσαία στρώματα, απευθύνθηκε στη ΝΔ για να επισημάνει ότι τα μεσαία στρώματα δεν ενδιαφέρονται μόνο για το μισθό, αλλά θα βοηθηθούν από το επίδομα στέγασης, από τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας, από τις παρεμβάσεις στην υγεία και τα νοσοκομεία. Προέτρεψε, στο σημείο αυτό, τη ΝΔ να συμβουλευτεί τις ευρωπαϊκές αναλύσεις για τα προβλήματα της μεσαίας τάξης και τις μελέτες για την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, το Brexit, την άνοδο της Ακροδεξιάς. Επικαλέστηκε, δε, τις διαπιστώσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τη Γερμανία, ότι υπήρξε καταστροφική για τη μεσαία τάξη η μείωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η εξασθένιση των συνδικάτων.

«Όλος ο κόσμος που συζητάει για την κρίση, μιλάει για την ανισότητα. Όμως, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ ότι βασικό σας μέλημα είναι να αντιμετωπίσετε την ανισότητα. Και θα ήθελα κάποτε μια απάντηση: Γιατί δεν ψηφίσατε καμία φιλεργατική παρέμβαση την οποία έκανε το υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, θεωρείτε ότι σε αυτή την Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός ο κόσμος της εργασίας και ότι είναι αδύνατος ο κόσμος του κεφαλαίου; Αυτό θεωρείτε;», είπε απευθυνόμενος στη ΝΔ.

«Προσπαθούμε και στο πεδίο της ανάπτυξης, να βγούμε από την κρίση, με ενισχυμένη την εργατική τάξη. Γιατί και έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις την ανισότητα. Δεν είναι μόνο επιδόματα, δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Όσο και να χρειάζονται αυτά, πρέπει να αλλάξει η ισορροπία δύναμης ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Για το ζήτημα της 7ήμερης εργασίας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε πως αν ο κ. Μητσοτάκης πράγματι αναφερόταν στην 7ήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων, που έτσι και αλλιώς προβλέπεται, «τότε είπε το απόλυτο τίποτα». «Επιλέξτε λοιπόν. Είτε θα πείτε πως ο κ. Μητσοτάκης όντως θέλει την 7ήμερη εργασία είτε είπε το απόλυτο τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε το πρώτο. Επειδή, όμως, είμαι ευγενικός άνθρωπος, λέω ότι το νέο της ΝΔ είναι το απόλυτο τίποτα», ανέφερε.

Ο υπουργός Οικονομικών σχολίασε και την προτροπή του κ. Μητσοτάκη να συζητηθεί το κείμενο που έχουν υπογράψει 64 προσωπικότητες με τον τίτλο «Τι είναι προοδευτική πολιτική». «Εγώ δεν πιστεύω στην πρόοδο έξω από την Ιστορία. Δεν πιστεύω στην πρόοδο έξω από την κοινωνία, έξω από αξίες και έξω από τις συγκρούσεις», είπε και πρόσθεσε: «Δεν το πιστεύω γιατί ποτέ η πρόοδος δεν έγινε αυτόματα, επειδή είχαμε τους τεχνοκράτες και τους άξιους. Η πρόοδος ήρθε μέσα από την πάλη των ανθρώπων για τις αξίες και τα πιστεύω τους. Η πρόοδος είναι θέμα σύγκρουσης, είναι θέμα ιδεών. Δεν μπορούμε να κάτσουμε, οι αριστεροί και οι αριστερές, περιμένοντας ότι αυτή η πρόοδος, κάποια στιγμή, θα έρθει από την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων ή από κάτι άλλο.

Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και συμμαχίες με ανθρώπους που είχε ιδεολογικές διαφορές, και τώρα μερικοί έχουν μείνει και μερικοί έχουν φύγει. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοιχτεί στην προοδευτική συμμαχία, με ανθρώπους που δεν αντέχουν το Κέντρο και η Κεντροαριστερά να μιλάνε για τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό έχουμε πια ένα όνομα στην Ευρώπη. Και αυτό το όνομα και την αναγνώριση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το έχουμε σαν Αριστερά. Και σαν Αριστερά θα κατεβούμε σε αυτές τις εκλογές και σαν Αριστερά θα κερδίσουμε».

Απολαύστε τον