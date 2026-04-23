Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Δείπνο στο Προεδρικό και συμφωνίες στο Μαξίμου

Με υψηλό συμβολισμό και πυκνή πολιτική ατζέντα ξεκινά αύριο, Παρασκευή (24.04.2026), η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, με πρώτο σταθμό τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και το επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει και τη δημόσια συζήτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία διοργανώνει η «Καθημερινή» στη Ρωμαϊκή Αγορά, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», σε μια συγκυρία κατά την οποία η ευρωπαϊκή ατζέντα για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα επανέρχεται δυναμικά.

Το Σάββατο (25.04.2026), η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου (11.30 πμ), καθώς και η υπογραφή συμφωνιών που θα ακολουθήσει, αποτελούν τον πυρήνα της επίσκεψης, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της ήδη στενής στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Παρισιού. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, η οποία είχε υπογραφεί το 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, και να ανοίξει νέα πεδία συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η καινοτομία και η πολιτική προστασία.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, η ελληνογαλλική συνεργασία τοποθετείται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την κοινή άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ, με Αθήνα και Παρίσι να συγκαταλέγονται στους βασικούς εκφραστές αυτής της κατεύθυνσης.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, την επίσκεψη των δύο ηγετών στη φρεγάτα «Κίμων», καθώς και την ομιλία του πρωθυπουργού στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επιβεβαιώνοντας ότι η διμερής συνεργασία αποκτά ολοένα και πιο πολυεπίπεδο χαρακτήρα.