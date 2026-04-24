Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Στο επίκεντρο άμυνα, οικονομία, ευρωπαϊκή κυριαρχία και σαφή σήματα προς την Τουρκία

Με έντονο συμβολισμό και σαφές πολιτικό αποτύπωμα ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (24.04.2026), η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιατάσσονται και η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα αποκτά νέο βάρος. Η επίσκεψη έρχεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνογαλλικών σχέσεων, με επίκεντρο την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας, ο Γάλλος πρόεδρος, με δήλωσή του στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ», έδωσε το στίγμα της επίσκεψης, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σχέσης Αθήνας και Παρισιού. «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφαλείας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Προχωράμε τη συνεργασία μας σε ένα νέο στάδιο»

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε δε ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν πλέον να περάσουν σε «ένα νέο στάδιο», μέσω μιας ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. «Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της Άμυνας. Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας τομείς, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία», ανέφερε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε ευθέως τη διμερή σχέση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό διακύβευμα, τονίζοντας ότι «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός». Όπως υπογράμμισε, οι δύο χώρες υπερασπίζονται «το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της», προσθέτοντας ότι «μαζί θέλουμε η Ευρώπη να έχει μία ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

Στρατηγική εμβάθυνση με φόντο την άμυνα

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, Ελλάδα και Γαλλία αναμένεται να ανανεώσουν για ακόμα πέντε έτη τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας τους στην ασφάλεια και την άμυνα. Η επιλογή να περιληφθεί στο πρόγραμμα της επίσκεψης κοινή παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων» έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς παραπέμπει ευθέως στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και στην επιτυχία των φρεγατών FDI.

Τον Γάλλο πρόεδρο θα συνοδεύσει στο λιμάνι του Πειραιά η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν, ενώ τον Έλληνα πρωθυπουργό θα συνοδεύσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η παρουσία των δύο υπουργών Άμυνας υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη δεν έχει μόνο τελετουργικό χαρακτήρα, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο.

Πέρα, όμως, από την επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη φρεγάτα «Κίμων», τα βλέμματα στρέφονται στα όσα θα συζητηθούν και θα υπογραφούν στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί του Σαββάτου (25.0.4.2026). Όσα προβλέπονται στην αμυντική συμφωνία των δύο χωρών θα αποτελέσουν οδηγό και για όσα θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια τις κυβερνήσεις των χωρών – μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, η Αθήνα επιδιώκει να στείλει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τις πάγιες αιτιάσεις της, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνογαλλική συνεργασία λειτουργεί ως κρίσιμος άξονας αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πυρηνική «ομπρέλα» ως απάντηση στο τουρκικό casus belli

Στο παρασκήνιο των συζητήσεων βρίσκεται και η ευρύτερη συζήτηση για τη γαλλική πυρηνική αποτροπή, τη λεγόμενη Force de Frappe, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η ιδέα μιας «πυρηνικής ομπρέλας», την οποία έχει προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν, αφορά την επέκταση της γαλλικής αποτρεπτικής ισχύος προς όφελος και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στην Αθήνα, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τις διεργασίες, η ένταξη της Ελλάδας σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετο στρώμα προστασίας, όσο η Τουρκία δεν αποσύρει το casus belli. Για την ελληνική πλευρά, το ζήτημα έχει και συμβολική και ουσιαστική διάσταση, καθώς συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και με τις ιδιαιτερότητες της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξοπλιστικά με ρήτρα έναντι της Τουρκία

Σημαντικό μέρος των επαφών θα αφορά και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η Αθήνα επιδιώκει να θέσει, όπως έχει κάνει και με άλλες κατασκευάστριες χώρες, σαφείς όρους που θα αποκλείουν την πώληση κρίσιμων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική πλευρά εμφανίζεται θετική σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ελληνικό ενδιαφέρον για τέσσερα νέα υποβρύχια. Για την Αθήνα, ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην προμήθεια νέων συστημάτων. Κεντρική επιδίωξη είναι η ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ακόμη και με προοπτική κατασκευής στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση άλλωστε επιδιώκει να περάσει σταδιακά από το μοντέλο της χώρας-αγοραστή στο μοντέλο της χώρας που συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή και την τεχνολογική αλυσίδα των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οικονομική σύγκλιση και ευρωπαϊκή αγορά

Ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκεται και η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκιούρ θα εγκαινιάσει τη συνεργασία μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει μετονομαστεί επίσημα σε Euronext Athens, μετά την εξαγορά του από τον ευρωπαϊκό όμιλο Euronext, διαδικασία που ξεκίνησε το 2025.

Η κίνηση αυτή εντάσσει την ελληνική αγορά στο μεγαλύτερο δίκτυο κεφαλαιαγορών της Ευρώπης, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα σε διεθνείς επενδυτές και πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας. Για την Αθήνα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ενώ για το Παρίσι εντάσσεται στη στρατηγική για ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική ενοποίηση.

Οι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Μακρόν και η γαλλική κυβερνητική αποστολή

Τον Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύουν στην Αθήνα σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες και επικεφαλής μεγάλων ομίλων. Μεταξύ αυτών είναι ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.

Τον Γάλλο πρόεδρο συνοδεύουν, επίσης, η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκιούρ, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ και η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ, καθώς και πλειάδα συνεργατών και συμβούλων της Γαλλικής Προεδρίας.

Η σύνθεση της αποστολής αποτυπώνει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της ελληνογαλλικής συνεργασίας: από την άμυνα και τα ναυπηγικά προγράμματα έως τον πολιτισμό, την ενέργεια, τις υποδομές, τις κεφαλαιαγορές και την υψηλή τεχνολογία.

Η άφιξη και το δείπνο στο Προεδρικό

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Παρασκευής (24.04.2026) στην Αθήνα, προερχόμενος από την Κύπρο. Η Μπριζίτ Μακρόν θα φτάσει επίσης σήμερα το απόγευμα στην ελληνική πρωτεύουσα, θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο στο αεροδρόμιο και μαζί θα μεταβούν στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης θα είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση που διοργανώνει η «Καθημερινή», με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Αμέσως μετά, ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο ΠτΔ θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου ομολόγου του, με περίπου 110 προσκεκλημένους από την πολιτική, την οικονομία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και πρόσωπα που σηματοδοτούν την ελληνογαλλική συνεργασία. Το μενού επιμελείται ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και, κατά πληροφορίες, θα περιλαμβάνει σούπα, σαλάτα και ψάρι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στο δείπνο χωρίς τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία παραμένει ακόμη στον Ευαγγελισμό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου.

Στην Προεδρία έχουν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την κυβέρνηση έχουν προσκληθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Παρόντες αναμένεται να είναι επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδας Σπύρος Κουλκουδίνας.

Στο δείπνο έχουν επίσης προσκληθεί ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ δεν είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία της Νάνας Μούσχουρη και της ηθοποιού Αριάνα Λαμπέντ. Παρούσες και παρόντες αναμένεται να είναι ακόμη η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.

Στο Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται να δώσουν το παρών σημαντικοί επιχειρηματίες. Από την Ελλάδα έχουν λάβει πρόσκληση, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, ο γενικός διευθυντής της L’Oréal Απόστολος Μάρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης.

Θέση στο τραπέζι θα έχουν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ των οποίων ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο διοικητικός διευθυντής του Ιδρύματος Νιάρχου Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινοπούλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα και η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου.