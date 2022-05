Μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της ομογένειας. Δεν έλειψε η συγκίνηση, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται ότι η Ελλάδα θα γίνει το μοντέρνο κράτος που αξίζει στους πολίτες της.

Λίγο πριν αποχωρήσει από τις ΗΠΑ και μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε δείπνο, που οργάνωσαν προς τιμήν του εκπρόσωποι Ελληνοαμερικανικων οργανώσεων.

Παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την προσπάθεια έως ότου η Ελλάδα γίνει το μοντέρνο κράτος, που αξίζει σε όλους.

Honored to host @PrimeministerGR in the Capitol following our Joint Meeting of Congress. The US-Greece partnership & friendship, rooted in shared values, have never been stronger. 🇺🇸🇬🇷 commitment to democracy & to security & economic prosperity in the Eastern Med is ironclad. pic.twitter.com/p3S9zjhnxt
May 17, 2022

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm — Vice President Kamala Harris (@VP) May 18, 2022

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως η πλέον ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που συντελείται τώρα στην χώρα είναι ότι επιστρέφουν αυτοί που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας πως ο λόγος δεν είναι μόνον ότι πλέον στην χώρα υπάρχουν καλές δουλειές και ότι η ανεργία μειώνεται αλλά πρωτίστως γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κατά τη συνάντηση του με το Τζο Μπάιντεν είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει τη σημασία της διμερούς σχέσης εντός του πλαισίου της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χώρα μας καθίσταται πλέον πύλη εισόδου προς την Ευρώπη για το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής. Τόνισε, δε, πως κατά την διάρκεια των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές για την Ελληνική Δημοκρατία αλλά αυτή εξήλθε ισχυρότερη καθώς ανέκαθεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Ο πρωθυπουργός ανέτρεξε συνοπτικά στις κρίσεις, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του για να συμπεράνει πως πλέον η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμφανώς συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος, που η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας, σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνομαι περήφανος» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

I had the opportunity today to attend the Joint Session of Congress, where we heard from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis. And then we took a selfie. pic.twitter.com/vfZg7rQCQG — Jan Schakowsky (@janschakowsky) May 18, 2022

It was a pleasure to welcome Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis to our nation’s Capitol today. 🇬🇷



Thank you @kmitsotakis for reminding us of the common values and shared democratic principles that continue to unite our countries. pic.twitter.com/nHGqFBtGcT — Congressman Al Green (@RepAlGreen) May 18, 2022

Great to meet with PM Mitsotakis! His joint session was inspiring. Greece is continuing its strong history of defending democracy in its support of Ukraine. I look forward to future conversations about how the 🇺🇸 & 🇬🇷 can work together to advance European energy diversification. pic.twitter.com/xyu95OMH4c — Michael McCaul (@RepMcCaul) May 17, 2022

Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός παρασημοφόρησε 12 επιφανείς Ομογενείς για την προσφορά τους στην πατρίδα.

Ο κατάλογος των παρασημοφορηθέντων Ομογενών

Demetrios Kokotas, ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης AHEPA με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος

Γεώργιος Μπεχράκης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος

Gus Billirakis, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2007 με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος

Katherine Elizabeth Fleming, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας

Marina Hatsopoulos, Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικής Καινοτομίας με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας

Alexandros Karloutsos, ο επί 30 και πλέον χρόνια Γενικός Διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος

Constantine Manos, φωτογράφος με τον Αργυρό Σταυρότου Τάγματος του Φοίνικος

George Marcus, Πρόεδρος της εταιρείας Marcus & Millichap με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος

George Pavlakis, Διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινων Ρετροιών, Τομέας Εμβολίων του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος

Olympia Snowe, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας

Angelo Tsakopoulos, πρόεδρος της εταιρείας ΑΚΤ Ιnvestements με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος

Endy Zemenides, Εκτελεστικός Διευθυντής, Hellenic American Leadership Council ( HALC ) με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος.