Πολιτική

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη: Να συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής για τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά στην Ελλάδα", ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διατάξεις για τον αθλητισμό, απονομή ισόβιας σύνταξης σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες έτους 2025 και λοιπές ρυθμίσεις", Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Την ανησυχία του για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να συγκλιθεί η Ολομέλεια.

Συγκεκριμέβα με επιστολή του Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ζήτησε τη σύγκλιση της Ολομέλειας του Σώματος «προκειμένου να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η κρίση στη Γάζα έχει ήδη εδώ και μήνες εισέλθει σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των κατοίκων της και καταλυτική για τις μελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή ιδίως μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον περασμένο Μάρτιο, την επανέναρξη και εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε εφαρμογή πρόσφατων αποφάσεων της Ισραηλινής Κυβέρνησης, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών -πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Οκτώβριο 2023, το 80% των οποίων άμαχοι, ανάμεσά τους περίπου 18.000 παιδιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF-, η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει κατ’ ουσίαν διακοπεί και συστηματικά παρεμποδίζεται, η περιοχή της Γάζας έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, οι κάτοικοί της εκτοπίζονται βίαια και βιώνουν συνθήκες λιμοκτονίας, την ώρα που οι όμηροι της Χαμάς παραμένουν υπό κράτηση και δεν έχουν απελευθερωθεί».

Όπως σημειώνει, «οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων -κατά ρητή ομολογία του Πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου- έχουν ως μόνο στόχο την πλήρη εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας από το σύνολο των Παλαιστινίων κατοίκων της και, ως εκ τούτου, συνιστούν πράξη εθνοκάθαρσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Συμπληρώνει ότι «μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με τραγικές διαστάσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και απρόβλεπτες ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις, είναι σαφές ότι η Βουλή των Ελλήνων, το πλέον δημοκρατικά νομιμοποιημένο, αντιπροσωπευτικό όργανο της Πολιτείας μας, δεν μπορεί παρά να αρθρώσει τη δική της διακριτή φωνή απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή, τη συστηματική εθνοκάθαρση -χωρίς ισορροπίες και ίσες αποστάσεις απέναντι στη φρίκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πως είναι απολύτως αναγκαίο και πιο επιτακτικό από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, να επιβεβαιωθεί σήμερα η ειλικρινής και ανεπιφύλακτη δέσμευση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ως αποτέλεσμα συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ -τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη των λαών της περιοχής. 

«Για τους λόγους αυτούς και υπό το φως των πρόσφατων ραγδαίων και τραγικών εξελίξεων στη Γάζα, σας ζητώ να συγκαλέσετε την Ολομέλεια του Σώματος προκειμένου να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών», καταλήγει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης από το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία
«Κάθε εξωτερικός προαύλιος χώρος που ανακαινίζεται μας δίνει την δυνατότητα να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στο ανοικτό σχολείο για να μπορούν όλα τα παιδιά της γειτονιάς να αθλούνται», τονίζει ο πρωθυπουργός
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 3ο γυμνάσιο Ζωγράφου 4
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν στην Τήνο – Δείτε φωτογραφίες
«Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς», έγραψε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου στην ανάρτησή του
Κυριάκος Μητσοτάκης / Λυκ Φρίντεν 22
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία – Η επιθυμία της οικογένειάς του για ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
«Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», ανέφερε η οικογένεια του
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Newsit logo
Newsit logo