Στους Έλληνες του εξωτερικού απευθύνεται με μήνυμά του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στο θέμα της επιστολικής ψήφου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο τραπέζι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο αλλά με το αν μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές οι ομογενείς. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι στην φάση της επεξεργασίας του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο είχε εξασφαλίσει ευρεία πλειοψηφία, επί της αρχής, δεδομένου ότι κόμματα της αντιπολίτευσης – ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας- παρά τις επιφυλάξεις τους για επιμέρους διατάξεις, αναγνώρισαν την επιστολική ψήφο ως οφειλόμενη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Από την περασμένη Δευτέρα ωστόσο, οπότε και άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, η ευρεία συναίνεση είναι παρελθόν. Δύο είναι τα κρίσιμα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή των συσχετισμών που είχαν διαμορφωθεί: το πρώτο, η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών να καταθέσει τροπολογία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, για τους Έλληνες του εξωτερικού, και στις εθνικές εκλογές. (σ.σ. το θέμα αυτό δεν χωράει αιφνιδιασμούς και βιασύνη, είπε η αντιπολίτευση). Το δεύτερο, η απόφαση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατατέθηκαν, με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου, από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη και ακολούθως να βάλουν στο «τραπέζι» δικές τους τροπολογίες με τις δικές τους προτάσεις. Μια από τις προτάσεις αυτές, όπως κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων.

Αναφέρει λοιπόν σχετικά με αυτό ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του η οποία έγινε στ’ αγγλικά:

«Στους συμπολίτες μας Ελληνοαμερικανούς, Ελληνοαυστραλούς, στους συμπολίτες μας Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και αλλού· στους πολλούς Έλληνες ομογενείς και την Ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο: Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να σας δώσει έδρες στη Βουλή. Αρνούμαι να σου δώσω το δικαίωμα να βάλεις υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσεις την κοινότητά σου από τον τόπο που ζεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει για αλλαγή νόμου ώστε κάθε περιφέρεια της διασποράς να εκπροσωπείται από εκλεγμένο εκπρόσωπο της επιλογής ΣΑΣ. Από τον καθένα από ΕΣΑΣ αν επιθυμεί να υπηρετήσει την πατρίδα του στις δημόσιες υποθέσεις. Η Νέα Δημοκρατία λέει απλά “όχι” – και χωρίς εξήγηση. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Και σου αξίζει μια πατρίδα που να μην την πέφτει σε παγκόσμια ΜΜΕ και στη συνέλευση του Ευρωκοινοβουλίου για σκάνδαλα spyware που προέρχονται απευθείας από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη – και από τον ανιψιό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το δικαίωμά σας να είστε ισότιμοι πολίτες από όπου κι αν βρίσκεστε. Και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει την ηθική στην πατρίδα που όλοι μοιραζόμαστε και αγαπάμε. Όλοι αξίζουμε κάτι καλύτερο».

To our fellow Greek-Americans, Greek-Australians; to our fellow Greek citizens living abroad in Europe and elsewhere; to the many Greek expats and the Greek diaspora all over the world:



