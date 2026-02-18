Συμβαίνει τώρα:
Επίθεση Άδωνι Γεωργιάδη σε Κώστα Παπαχλιμίντζο: «Αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε μάλιστα τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην κυρία Κωνσταντοπούλου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI

Καλεσμένος στο EΡΤnews ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τα έβαλε με τον παρουσιαστή της εκπομπής «Συνδέσεις» Κώστα Παπαχλιμίντζο όταν ο δημοσιογράφος του ανέφερε τη βεντέτα που έχει ξεκινήσει καθημερινά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλα άρχισαν με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να ρωτά τον Άδωνη Γεωργιάδη γιατί ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Όταν λέτε “τσακώνεστε”, μας εξομοιώνετε. Δεν μπορεί κάποιος που κρατά μικρόφωνο να βάζει στο ίδιο επίπεδο τον θύτη με το θύμα», ανέφερε αρχικά, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση ξεκίνησε με ύβρεις σε βάρος του από το βήμα της Βουλής, στις οποίες, όπως είπε απάντησε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.

Δείτε το απόσπασμα από το 20:30 στο παρακάτω βίντεο:

Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι «έχουν κατατεθεί και μηνύσεις», ο υπουργός επέμεινε ότι δεν πρόκειται για αμοιβαία διαμάχη, αλλά για αντίδραση σε προσωπικές επιθέσεις. «Αν κάποιος σε αποκαλέσει με βαριές εκφράσεις κι εσύ απαντήσεις, τσακώνεστε ή αμύνεσαι;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε μάλιστα τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοια στάση. «Υπάρχουν και όρια», τόνισε, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον τρόπο παρουσίασης της αντιπαράθεσης.

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε» επιχείρησε να εξηγήσει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό Υγείας να επιμένει: «Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Αυτό τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλο λέει για το θύμα “φορούσε μίνι”, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα, άρχισε να με βρίζει με τον χειρότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

