Ευλογιά προβάτων: Στο επίκεντρο η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και στην αυστηροποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή τους επικεντρώθηκε η σύσκεψη που είχε το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με περιφερειάρχες περιοχών που πλήττονται από κρούσματα ευλογιάς των προβάτων, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ανοίγοντας τη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απέστηλε σαφές μήνυμα ενότητας και επιχειρησιακής προσήλωσης. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μία και μόνο στρατηγική για την εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων: την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων – από τα Υπουργεία έως τις Περιφερειακές Διευθύνσεις – είναι απαραίτητος ώστε να αξιοποιηθεί το «παράθυρο» που προσφέρουν η εποχική ύφεση των κρουσμάτων και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. «Πρέπει να χτίσουμε πάνω στην πτώση των περιστατικών για να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς –όπως ανέφερε– η επιστήμη δεν το υποδεικνύει. Επικαλέστηκε τη συνταγή που ακολούθησε η κυβέρνηση και κατά την πανδημία του Covid-19, με γνώμονα τη συνεπή εφαρμογή επιστημονικών εισηγήσεων. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα για τα φαινόμενα παράνομης διακίνησης εμβολίων, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί με αυστηρότητα και πως οι σχετικοί έλεγχοι –τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τη διακίνηση– θα εντατικοποιηθούν με τη συνδρομή της Αστυνομίας. Ο πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του ζητώντας την πλήρη συστράτευση όλων στη γραμμή της επιστημονικής τεκμηρίωσης, τονίζοντας ότι τυχόν αποκλίσεις ή «πολλαπλές φωνές» αποδυναμώνουν τη συλλογική προσπάθεια.

Ευλογιά προβάτων: Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αυστηρής και καθολικής εφαρμογής των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας ως καθοριστικός παράγοντας για την εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων. Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες εκτιμήθηκε ως κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί, με επίκεντρο την ενίσχυση των ελέγχων – ιδίως στα σφαγεία και στις μετακινήσεις ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβλημένη η στενότερη διασύνδεση Περιφερειών, Υπουργείων και εποπτικών αρχών, ενώ προτεραιότητα δόθηκε στην αύξηση του αριθμού των κτηνιάτρων πεδίου, μέσα από την κινητοποίηση στρατιωτικών και ιδιωτών κτηνιάτρων, την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, καθώς και την ενεργοποίηση νέων εργαστηρίων του ΕΛΓΟ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΚΕΤΑ.

Στη διάρκεια της σύσκεψης επαναβεβαιώθηκε η εκτίμηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς ελλοχεύει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου λόγω του ζωντανού ιού που περιέχουν τα διαθέσιμα εμβόλια, ιδίως εάν η βιοασφάλεια παραμένει ελλιπής. Η ανάγκη διάκρισης των εμβολιασμένων από τα νοσούντα ζώα –που σήμερα δεν είναι τεχνικά εφικτή– επιτείνει τις επιφυλάξεις. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα στον κτηνοτροφικό τομέα θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα, σε νέα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, ενώ στο μεταξύ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τόσο οι αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος όσο και ο σχεδιασμός προγράμματος επιδοτούμενης ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κώστας Τσιάρας: Με ελέγχους θα εκριζώσουμε τη νόσο

Η προσπάθεια ανάσχεσης της ευλογιάς των προβάτων, που εμφανίζει νέα έξαρση σε συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας, προϋποθέτει, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, μια ευρεία και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Όπως επισήμανε μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, βασική στόχευση είναι η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και η εμβάθυνση της συνεργασίας της πολιτείας με τις Περιφέρειες, αλλά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, θα περιορίσουμε και θα εκριζώσουμε τη νόσο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς εμφανίζεται αυτή τη στιγμή συγκρατημένα αισιόδοξη, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης και δεν αποκλίνει σημαντικά από τα περσινά επίπεδα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, απέδωσε την εξέλιξη αυτή και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά στη μετάδοση της νόσου. Όπως τόνισε, η περίοδος αυτή συνιστά ένα κρίσιμο χρονικό «παράθυρο», το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί για την εφαρμογή ενός στοχευμένου σχεδίου αντιμετώπισης. «Οφείλουμε, με συγκεκριμένες διαδικασίες και σχεδιασμό, να φτάσουμε έως το καλοκαίρι με μηδενικά κρούσματα», σημείωσε.

Κώστας Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Νομοθετικές παρεμβάσεις και έλεγχοι

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των ελέγχων, αλλά και στη νομοθετική επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από τη σύμπραξη του Υπουργείου, των Περιφερειακών υπηρεσιών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, ενώ πλέον, στην «εξίσωση», όπως είπε, προστίθεται και η ενεργός συμμετοχή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέσω εντατικών ελέγχων. «Είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα και την εξαγωγική δυναμική της ελληνικής κτηνοτροφίας», τόνισε ο υπουργός, αναφερόμενος ειδικά στη φέτα ως προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές οικονομίες.

Ευλογιά προβάτων: Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχαν, πέραν της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς και πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και οι περιφερειάρχες των περιοχών που εμφανίζουν επιδημιολογική επιβάρυνση: η Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά (Κεντρική Μακεδονία), ο Δημήτρης Κουρέτας (Θεσσαλία), ο Νεκτάριος Φαρμάκης (Δυτική Ελλάδα) και ο Χριστόδουλος Τοψίδης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη). Στο τραπέζι βρέθηκε και η περίπτωση της Ηπείρου, με τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη να συμμετέχει προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία αποτελεσματικής διαχείρισης της ζωονόσου στην περιοχή του, όπου τα κρούσματα έχουν πλέον εκλείψει. Η παρουσία του κ. Καχριμάνη κρίθηκε κρίσιμη για την άντληση τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών σε Περιφέρειες που παραμένουν σε επιφυλακή.