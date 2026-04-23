Ευρωπαϊκό Plan B κατά της ακρίβειας ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κύπρο – Στα 800 εκατ. ευρώ τα μέτρα στήριξης από την αρχή του πολέμου

Να κινητοποιηθεί η Ευρώπη με Plan b’ απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα ζητήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο.

Με το δεύτερο πακέτο μέτρων από τα περίπου 500 εκατ. του πλεονάσματος που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και με πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο στα κράτη μέλη για να στηρίξουν τους πολίτες, επιχειρεί η κυβέρνηση να υψώσει ανάχωμα απέναντι στη «λαίλαπα» της ακρίβειας που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Κ. Μητσοτάκης προς Ε.Ε.: «Χρειαζόμαστε Plan b’»

Συνομιλώντας χθες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Forum των Δελφών, ο πρωθυπουργός «έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου».

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε στο Συμβούλιο (την Παρασκευή) για τα χειρότερα. Καλώ όλους στην Ε.Ε. να είναι πραγματιστές. Χρειαζόμαστε Plan b’ εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας με έμφαση ότι «η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους».

Στα 800 εκατ. ευρώ το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης από την αρχή του πολέμου

Δεδομένου ότι η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι ένα βραδυκίνητο «πλοίο» στη λήψη αποφάσεων, στην κυβέρνηση υπήρξε χθες ικανοποίηση για τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ (Εθνική Στατιστική Αρχή).

Η περίμετρος των περίπου 500 εκατ. ευρώ επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μία νέα «δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης» αλλά και σε μόνιμες παρεμβάσεις που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού «ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Μαζί με τα 300 εκατ. ευρώ του προηγούμενου πακέτου μέτρων στήριξης, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει διαθέσει για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης περίπου 800 εκατ. ευρώ.

«Το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία»

Πηγές της κυβέρνησης απαντώντας στην αντιπολίτευση που μίλησε για «ματωμένα πλεονάσματα» που προήλθαν από υπερφορολόγηση, σημείωναν ότι μόλις το 10% του προέρχεται από έμμεσους φόρους και ότι τα μέτρα είναι «αποτέλεσμα της συνετούς πολιτικής της κυβέρνησης».

Πρόκειται για πλεονάσματα που δημιουργούνται μέσα από την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την εξοικονόμηση δαπανών και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, δήλωναν, τονίζοντας ότι «ταυτόχρονα είναι και καρπός της συλλογικής προσπάθειας των πολιτών».

Παρ’ ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα με αυτή τη δέσμη μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, όπως και με το προηγούμενο πακέτο μέτρων, σημειώνουν με έμφαση ότι δίνεται μία σημαντική έμπρακτη στήριξη σε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, στους αγρότες αλλά και στους οφειλέτες που θέλουν μία νέα ευκαιρία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Τα μέτρα

Βασικό χαρακτηριστικό των μέτρων είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως συμβαίνει για το μόνιμο επίδομα των συνταξιούχων, που αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ, ώστε να το λαμβάνουν επιπλέον 420.000 δικαιούχοι (και συνολικά 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχοι) αλλά και για την επιστροφή του ενοικίου, που επίσης καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.

Διευρυμένα κριτήρια ισχύουν και για την έκτακτη στήριξη που θα δοθεί τον Ιούνιο σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά (με 150 ευρώ για κάθε παιδί), ένα μέτρο που ελήφθη για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, τα μέτρα στήριξης καλύπτουν το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα, που σημαίνει ότι στηρίζεται η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών.

Ανάσα δίνεται και στους οφειλέτες οι οποίοι θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 72 δόσεις. ενώ διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Ειδικά για την ρύθμιση των 72 δόσεων, που είναι αίτημα και της αγοράς, δίνεται η δυνατότητα ένταξης για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 31/12/2023 και δυνητικά αφορά 1,3 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και περίπου 300.000 επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η επέκταση του εξωδικαστικού αφορά περίπου 300.000 οφειλέτες με χρέη μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ.

«Πυρά» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πηγές της κυβέρνησης εξαπέλυαν σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για «ανεύθυνους λαϊκισμούς».

«Το προηγούμενο διάστημα “δαιμονοποιούσε” τα πλεονάσματα και τώρα ζητάει ακόμα υψηλότερα» δηλώνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, όπως σημείωναν, «για την ενίσχυση των πολιτών με βάση όμως τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τους ευρωπαϊκούς κανόνες που θέτουν συγκεκριμένα όρια δαπανών».

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε και στις προτάσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για μείωση έμμεσων φόρων, τονίζοντας με έμφαση ότι οι θέσεις αυτές υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα.

Ειδικά για τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε την άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών, καθώς, όπως είπε, σύμφωνα με τις μελέτες της Τραπέζης της Ελλάδος μόνο το 19% της μείωσης του ΦΠΑ περνά στον τελικό καταναλωτή.

«Απέναντι στις αποτυχημένες πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώσ’ τα όλα», η κυβέρνηση διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας» τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.