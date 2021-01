Ευρωτουρκικές σχέσεις και Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια – Μπορέλ

Δείπνο εργασίας με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο άνδρες, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Working dinner b/w FM @NikosDendias & #HRVP @JosepBorrellF in #Brussels – #EU-Turkey relations & recent dvpts in #EasternMediterranean in focus



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας σε δείπνο εργασίας με ΥΕ/ΑΕ Borrell – οι ευρωτουρκικές σχέσεις & εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο pic.twitter.com/xHFK5EmEm8