Στο Λονδίνο για σειρά επαφών με τη βρετανική κυβέρνηση ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού, βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Εκεί, παραχώρησε και συνέντευξη στο BBC και στην πολύ γνωστή εκπομπή HardTalk.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής Στίβεν Σακούρ ο οποίος φημίζεται για τις σκληρές ερωτήσεις του, έκανε το ίδιο και με τον υπουργό Τουρισμού, συζητώντας για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και την επιλογή της Βρετανίας να μην την συμπεριλάβει στη λίστα με τις «πράσινες» χώρες.

Ο δημοσιογράφος άσκησε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, αναρωτώμενος μήπως τελικά η 15η Μαΐου δεν είναι η κατάλληλη ημερομηνία για το άνοιγμα του τουρισμού, καθώς από τη μία οι ΗΠΑ τοποθέτησαν την Ελλάδα στο επίπεδο 4 του κινδύνου, που σημαίνει «μην ταξιδέψετε».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό αν θεωρεί πως αυτή η απόφαση της Βρετανίας ήταν λάθος, με τον κ. Θεοχάρη να λέει πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία πρότεινε τον διαχωρισμό των ελληνικών περιοχών, ώστε τα νησιά που είναι σε καλύτερη θέση σχετικά με τους εμβολιασμούς να μπουν στην «πράσινη» λίστα.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, λέγοντας ότι από τη στιγμή που η απόφαση της Βρετανίας σημαίνει ότι όσοι επιστρέψουν από την Ελλάδα υποχρεούνται να κάτσουν καραντίνα, δεν είναι ρεαλιστικό να επιλέξουν αρκετοί Βρετανοί τουρίστες τη χώρα μας, με τον κ. Θεοχάρη να συμφωνεί και να συμπληρώνει όμως, ότι βρίσκεται στο Λονδίνο σε μια προσπάθεια να κάνει τη βρετανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει.

«Βάζετε την οικονομία μπροστά από τη δημόσια υγεία;», ρωτάει ο δημοσιογράφος. «Όχι» απαντά ο υπουργός σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία και τη δημόσια υγεία, με τον δημοσιογράφο να επισημαίνει πως κατά τη γνώμη του δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία, όταν η οικονομία εξαρτάται τόσο πολύ από τον τουρισμό.

Ο Στίβεν Σακούρ ρώτησε επίσης τον υπουργό Τουρισμού και για τους εμβολιασμούς, λέγοντας πως προχωράνε με «αργούς ρυθμούς». «Με τους πιο αργούς ρυθμούς της Ευρώπης εμβολιάζετε τους πολίτες. Όλοι στον κόσμο θα το δουν και θα αναρωτηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Θεοχάρης: Δεν είμαστε.

Σακούρ: Είστε στις 5 χειρότερες χώρες.

Θεοχάρης: Όχι δεν είμαστε.

«Φοβάμαι ότι αυτό λένε τα νούμερα» επέμεινε ο δημοσιογράφος, προκαλώντας την έκδηλη αμηχανία του υπουργού.

“Fun is on the agenda – but not the same way” says Greece’s Tourism Minister

As the country prepares to open to holidaymakers, Haris Theoharis says vacationing this year will be a bit differenthttps://t.co/LL9fMEcTOy pic.twitter.com/u5EkF3yx1X