Φάμελλος από Γλυφάδα: «Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης, η ασφάλεια από τις πλημμύρες απαιτεί πολιτικές επιλογές»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κακοκαιρίας άσκησε από τις πληγείσες περιοχές της Άνω Γλυφάδας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τη χθεσινή πλημμύρα, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες λόγω έλλειψης πρόληψης και καθυστερημένων παρεμβάσεων.

«Η κυβέρνηση δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα προβλήματα. Πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζονται πολιτικές πρόληψης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι η ζωή, η ασφάλεια και η ανάπτυξη προϋποθέτουν μια ισχυρή Πολιτεία και όχι αποσπασματικές αντιδράσεις μετά την εκδήλωση των φαινομένων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, για τα αναγκαία έργα αποκατάστασης, αλλά και για τις παρεμβάσεις πρόληψης που απαιτούνται στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού. Όπως δήλωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να φέρει το ζήτημα και στη Βουλή.

Στη δήλωσή του, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, επιμένοντας ωστόσο ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η πρόληψη. «Στην περιοχή του Υμηττού απαιτείται ένα μεγάλο αντιδιαβρωτικό και αντιπλημμυρικό έργο, σε συνδυασμό με έλεγχο των απορρίψεων και ουσιαστική περιβαλλοντική εποπτεία», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστερήσεις στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας, η οποία όφειλε να έχει ολοκληρωθεί έως το 2021.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε επίσης ευθύνες στην κυβέρνηση για την απένταξη αντιπλημμυρικών έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνοντας λόγο για πολιτικές επιλογές που υπονομεύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών. «Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ανάπτυξη χωρίς έργα υποδομής και ισχυρή Πολιτεία», τόνισε, επικρίνοντας την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τις επιλογές ιδιωτικοποίησης του νερού.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Νίκος Παππάς, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου και μέλος της ΠΓ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, καθώς και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και των τοπικών οργανώσεων.