Γεωργιάδης: 13 ώρες αναμονή στα Επείγοντα στον Καναδά, κάτω από 4 ώρες στην Ελλάδα

Στις πολύωρες αναμονές που είναι αναγκασμένοι να υπομένουν οι ασθενείς στα επείγοντα των νοσοκομείων στον Καναδά στάθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από την ανάρτησή του υποστήριξε ότι η μείωση των αναμoνών στην Ελλάδα έφτασε το 65% μέσα σε έναν χρόνο. Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media του από τον Καναδά, αποτυπώνονται πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, γεγονός το οποίο προκαλεί τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Για να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του παρέπεμψε και σε επίσημη αναφορά του 2025, σύμφωνα με την οποία καταγράφεται τάση αύξησης των «αναμονών» στα επείγοντα στον Καναδά, με περιοχές στο Κεμπέκ να εμφανίζουν χρόνους αναμονής έως και 13 ώρες, ενώ αλλού οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στην Ελλάδα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα έχει περιοριστεί κάτω από τις τέσσερις ώρες, καταγράφοντας μείωση 65% μέσα σε έναν χρόνο, από τότε που ξεκίνησε η σχετική προσπάθεια σε συνεργασία με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στη συμβολή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και την εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι» για την καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει ανακαινίσεις και οργανωτικές αλλαγές στα νοσοκομεία.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα προβλήματα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αποτελούν κοινή πρόκληση για τα συστήματα Υγείας διεθνώς και ότι «θαύματα δεν μπορούν να γίνουν», εκτιμώντας ωστόσο ότι η εικόνα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί αισθητά και κάνοντας λόγο για «εθνική συλλογική επιτυχία».

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας, αναφέρει:

«Επειδή όλοι σας τα θεωρείτε όλα εύκολα και αυτονόητα. Εμείς εδώ έχουμε μειώσει τον μέσο όρο αναμονής στα επείγοντα κάτω από τις 4 ώρες, μείωση -65% μέσα σε ένα χρόνο από τότε που με τον @mthemisto ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Με την βοήθεια της @nkerameus και της @dypa_official με το βραχιολάκι, τις προσλήψεις εκεί, τις ανακαινίσεις κλπ.

Δείτε το βίντεο που πριν λίγες μέρες ανέβηκε από τον Καναδά μια από τις πλουσιότερες Χώρες της Γης και διαβάστε και αυτό:

System Crisis: Reports indicate a national trend of increasing ER bottlenecks, with some regions in Quebec seeing waits as high as 13 hours and others facing even longer, according to a 2025 report.

Επειδή όλοι σας τα θεωρείτε όλα εύκολα και αυτονόητα. Εμείς εδώ έχουμε μειώσει τον μέσο όρο αναμονής στα επείγοντα κάτω από τις 4 ώρες, μείωση -65% μέσα σε ένα χρόνο από τότε που με τον @mthemisto ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Με την βοήθεια της @nkerameus και της… pic.twitter.com/zXvA9mI6ki — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 22, 2026

Από την επίσημη αναφορά τους για την κατάσταση στα επείγοντα των Νοσοκομείων τους. Και μήν αρχίζετε τα «δεν με νοιάζει ο Καναδάς εμένα το εδώ με νοιάζει» διότι τα προβλήματα αλλά και οι λύσεις είναι κοινές και θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά ναι πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα και αυτό είναι εθνική μας συλλογική επιτυχία».

Πηγή: iatropedia.gr