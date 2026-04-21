Γεωργιάδης για τις άρσεις ασυλίας: Θα ψηφίσω για να μη μείνει καμία σκιά, ποινικοποιείται μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία

Με μια μακροσκελή και υψηλών τόνων ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στη συζήτηση για την ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι αποδιδόμενες πράξεις δεν συνιστούν κάτι ξένο προς τη συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική, αλλά εντάσσονται, όπως ανέφερε, στην «πολιτική διαμεσολάβηση» που ασκούν διαχρονικά οι βουλευτές για λογαριασμό πολιτών της περιφέρειάς τους. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως βουλευτής, που δεν έχει πάρει τηλέφωνο σε κάποια δημόσια υπηρεσία (…) και να μην έχει ζητήσει κάτι για κάποιον ψηφοφόρο του», σημειώνει ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τη θεώρηση ότι κάθε τέτοια ενέργεια συνιστά ποινικά ελέγξιμη πράξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για «απόλυτη υποκρισία και απόλυτο παραλογισμό», υποστηρίζοντας ότι η ποινικοποίηση κάθε τηλεφωνικής παρέμβασης ή διαβίβασης αιτήματος πολίτη θα οδηγούσε σε πλήρη απονέκρωση της καθημερινής πολιτικής λειτουργίας. «Αν δεν υπάρχει δόλος και ίδιον όφελος δεν υπάρχει παρανομία. Έλεος με την υποκρισία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά ταύτα, ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του, παρότι, όπως σημειώνει, θεωρεί ότι «ούτε κάτι κακό έπραξαν» και ότι η δράση τους εμπίπτει «στον ορισμό της βουλευτικής ασυλίας». Η επιλογή του αυτή, όπως εξηγεί, υπαγορεύεται από το γεγονός ότι «το ζητούν οι ίδιοι» για να αρθεί κάθε σκιά. «Αύριο θα κάνω λοιπόν το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξη μας καμία σκιά, αλλά να ξέρετε, για τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας» επισημαίνει και προσθέτει: «Θα ταλαιπωρηθούν ορισμένοι (…) αλλά στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθούν άπαντες και οι 13».

Για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική υποκρισία



Αύριο είναι η ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, λόγω… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 21, 2026

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Μεγάλο μέρος της ανάρτησής του αφιερώνεται στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί για «τερατώδη πολιτική υποκρισία». Ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να αντιπαραβάλει τη σημερινή στάση της Χαριλάου Τρικούπη με υπόθεση του 2014, όταν –όπως αναφέρει– η τότε Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πόπη Παπανδρέου είχε αποστείλει στη Βουλή δικογραφία κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση των υποβρυχίων.

Κατά τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ τότε όχι μόνο δεν ζήτησε προκαταρκτική επιτροπή, αλλά επιδίωξε πειθαρχική δίωξη της εισαγγελέως, με το επιχείρημα ότι δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε αξιολογική κρίση. «Τώρα στα σοβαρά μόνον εγώ βλέπω πόσο ψεύτες και υποκριτές είναι;» αναφέρει, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

«Δεν θα παραβιάσω ξανά τα άρθρα 61 και 62»

Ο υπουργός Υγείας αφήνει, τέλος, αιχμές και για ενδεχόμενες νέες δικογραφίες που, όπως λέει, προαναγγέλλονται μέσω διαρροών και φέρονται να αφορούν επιπλέον βουλευτές. Ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις «με το ίδιο μοτίβο και την ίδια ποιότητα κατηγοριών», ο ίδιος δεν πρόκειται να συναινέσει εκ νέου σε άρση ασυλίας. «Το Σύνταγμα της Ελλάδος και τα άρθρα 61 και 62 δεν θα τα παραβιάσω ξανά», τονίζει.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «αποφάσισε να ποινικοποιήσει μια απολύτως καθημερινή και φυσιολογική λειτουργία» και προαναγγέλλει ότι θα παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων, επιμένοντας πως, όταν αρχίσουν οι αρχειοθετήσεις ή αθωώσεις, θα επανέλθει δημόσια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική υποκρισία

Αύριο είναι η ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, λόγω της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην πραγματικότητα και οι 300 βουλευτές καλώς γνωρίζουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτά για τα οποία κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους 13 συναδέλφους μας της Νέας Δημοκρατίας, είναι πράγματα που έχουμε κάνει άπαντες άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως βουλευτής, που δεν έχει πάρει τηλέφωνο σε κάποια δημόσια υπηρεσία, οργανισμό κλπ και να μήν έχει ζητήσει κάτι για κάποιον ψηφοφόρο του. Οι αφ´υψηλού σχολιαστές, λόγω άποψης ότι αυτοί είναι κάποιοι αμόλυντοι και άσπιλοι, που δεν έχουν σχέση με τον υπόλοιπο λαουτζίκο (τύπου Πάσχου Μανδραβέλη), τα ονομάζουν απαξιωτικά ρουσφέτια. Εγώ τα ονομάζω πολιτική διαμεσολάβηση και την έχουμε προσφέρει όλοι οι βουλευτές από την μία αλλά και την έχουν ζητήσει σχεδόν όλοι οι πολίτες από την άλλη. Εκτός αν κανείς σας δεν άκουσε ποτέ για τα βύσματα στον στρατό, για κλήσεις στην τροχαία, για πιέσεις στον εφκα κλπ αν νομίζετε μάλιστα ότι στις άλλες χώρες οι πολίτες δεν ζητούν από τους βουλευτές τους βοήθεια, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση με το κράτος τους, πλανάσθε πλάνην οικτρά. Αυτό στις Δημοκρατίες είναι τόσο παλιό και φυσιολογικό όσο η ίδρυσή τους.

Σήμερα το πρωί όταν η κ. Πυργιώτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ είπε στο πάνελ, ως παράδειγμα, ότι όλοι μας έχουμε ζητήσει πχ μία διαμεσολάβηση σε ένα νοσοκομείο ή στον στρατό, ο κ. Μανδραβέλης είπε επί λέξει: «κάθε μεσολάβηση για ένα νοσοκομείο τελικά πρέπει να κριθεί από ένα δικαστήριο αν ήταν νόμιμη ή παράνομη…»…. Δηλαδή κάθε φορά που εγώ σηκώνω το τηλ σε έναν συμπολίτη μου, και το κάνω καθημερινά πολλές φορές ή ανοίγω ένα μέιλ που το προωθώ σε μια υπηρεσία για να εξετάσουν το αίτημα του συμπολίτου μου, πρέπει να μου ασκεί ένας εισαγγελέας ποινική δίωξη και να πηγαίνω σε ένα δικαστήριο για να κρίνει αν αυτό που έκανα ήταν τελικά νόμιμο ή παράνομο. Μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία και τον απόλυτο παραλογισμό. Αλλά έτσι είναι οι αφ´υψηλού, αυτοί ούτε χρειάστηκαν ούτε ζήτησαν ποτέ από κανέναν τίποτε απολύτως….μάλλον τα είχαν όλα εύκολα στην ζωή τους δεν εξηγείται αλλιώς…

Είναι άλλο πράγμα να θέλουμε να φτιάξουμε ένα Κράτος που μέσω της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας θα οδηγεί τους πολίτες να χρειάζονται όλο και λιγότερο αυτή την πολιτική διαμεσολάβηση και άλλο πράγμα να θεωρούμε κάθε αίτημα ενός συμπολίτου μας και κάθε τηλεφώνημα σε μια υπηρεσία ενός βουλευτού προς βοήθεια κάποιου, ποινικά κολάσιμη πράξη. Ως προς τον πρώτο στόχο τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε κάνει τεράστια βήματα εμπρός, πχ εγώ στο ΕΣΥ με το «βραχιολάκι» δεν επιτρέπω κανένας να μην μπορεί να πάρει την σειρά του άλλου, ως προς το δεύτερο όμως δεν χρειάζεται να ποινικοποιήσουμε όλη μας την ζωή. Αν δεν υπάρχει δόλος και ίδιον όφελος δεν υπάρχει παρανομία. Έλεος με την υποκρισία.

Ολες οι δικογραφίες λοιπόν που θα εξετάσουμε αύριο στην Βουλή, μηδεμίας εξαιρουμένης, δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για κανέναν συνάδελφο και αποτελεί κατά την γνώμη μου τον ορισμό της πολιτικής δραστηριότητας που προστατεύει το Ελληνικό Σύνταγμα. Οι βουλευτές δεν τηλεφωνούν σε αυτή την δικογραφία στον Οπεκεπε για ίδιον όφελος, ούτε γιατί κάποιος είναι προσωπικός τους φίλος, αλλά διότι ένας πολίτης της περιφέρειας τους τους ζήτησε βοήθεια, επειδή θεώρησε ότι αδικήθηκε από τις διαδικασίες. Κανονικά αύριο δεν έπρεπε να αρθούν αυτές οι ασυλίες και ο φάκελος θα έπρεπε να επιστρέψει στην κα Παπανδρέου ως απαράδεκτος. Εν τούτοις αποφάσισα να ψηφίσω την άρση των ασυλιών, παρότι θεωρώ ότι ούτε κάτι κακό έπραξαν αλλά επιπλέον και ότι η δράση τους είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας. Θα ψηφίσω λοιπόν για ένα και μόνον λόγο: διότι το ζητούν οι ίδιοι και μου είναι δύσκολο όταν οι ίδιοι λένε ότι θέλουν να φύγει από πάνω τους κάθε σκιά, εγώ να τους πω όχι. Θα ταλαιπωρηθούν ορισμένοι, κάποιοι θα αρχειοθετηθούν από την αρχή, αλλά πολλοί θα περάσουν και ένα και δύο και τρία χρόνια για να αθωωθούν. Στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθούν άπαντες και οι 13 και βάζω και στοίχημα. Δεν δικάζω, όπως με κατηγορούν, αλλά προβλέπω, διότι έχω την κοινή λογική. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου για την ταλαιπωρία που θα υποστούν και τους λέω από τώρα, ότι θα είμαι στο πλάι τους ως το τέλος αυτής της δοκιμασίας. Θέλω πραγματικά να δω όμως όταν αυτές οι κατηγορίες θα πέφτουν η μία μετά την άλλη, τί θα λένε όλοι αυτοί οι «κήνσορες της ηθικής» που σκανδαλίστηκαν επειδή έμαθαν ότι στην Ελλάδα γίνονται ρουσφέτια….

Επειδή όμως μιλάμε για πολιτική υποκρισία δεν μπορώ να μην αναδείξω την τερατώδη πολιτική υποκρισία του ΠΑΣΟΚ. Ένα χρόνο τώρα σε κάθε πάνελ, σε κάθε συζήτηση κλπ μας κουνάνε το δάχτυλο και λένε: «γιατί ο Μητσοτάκης φοβήθηκε και δεν έκανε Προκαταρκτική Επιτροπή και αμνήστευσε τους Βορίδη και Αυγενάκη και δεν άφησε την Εισαγγελέα να τους ψάξει και να πάνε στον φυσικό τους δικαστή κλπ» μα σε κάθε συζήτηση και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε και τι απεδείχθη σήμερα;…

Τον Ιούλιο του 2014 η τότε Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κ. Πόπη Παπανδρέου (η ίδια εισαγγελέας δηλ που τώρα ως Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε τον φάκελο με τους βουλευτές και τον Οπεκεπε στην Βουλή), έστειλε και τότε στην Βουλή με τη διαδικασία του Άρθρου 86 και του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών, κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου, για συνέργεια στο σκάνδαλο με τα υποβρύχια. Το ΠΑΣΟΚ τότε όχι μόνον δεν ζήτησε να συσταθεί Προκαταρκτική, αυτό δηλαδή που ζητούσε για τους Βορίδη και Αυγενάκη τους οποίους εμείς «αμνηστεύσαμε» κλπ, αλλά ζήτησε με επίσημη δήλωσή του, την άσκηση πειθαρχικής διώξεως κατά της νυν Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου, με το επιχείρημα ότι δεν είχε δικαίωμα να κάνει αξιολογική κρίση, αλλά έπρεπε να στείλει τον φάκελο αμελητί στην Βουλή. Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν μπορούσε να κάνει κρίση ποινική κατά των Βορίδη/Αυγενάκη η Εισαγγελέας, λόγω του Συντάγματος κλπ Ε αυτό το ΠΑΣΟΚ το 2014 το θεωρούσε τόσο σοβαρό, που ζήτησε την πειθαρχική δίωξη της κας Παπανδρέου επειδή το είχε παραβιάσει.

Θυμάστε όταν είχα πει ότι βάσει του άρθρου 86 εμείς λόγω πλειοψηφίας αποφασίζουμε τι θα γίνει και με έβριζε όλο το ΠΑΣΟΚ;, ε εκείνοι τότε με την χρήση της πλειοψηφίας εμπόδισαν την Εισαγγελέα…και ποια Εισαγγελέα; Την ίδια Εισαγγελέα που τώρα ζητά την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ….τώρα στα σοβαρά μόνον εγώ βλέπω πόσο ψεύτες και υποκριτές είναι; Καθήστε να πετύχω εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σε κανένα πανελ ή στην Βουλή να δείτε τι έχει να γίνει….

Αύριο θα κάνω λοιπόν το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξη μας καμμία σκιά, αλλά να ξέρετε, για τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να ποινικοποιήσει μια απολύτως καθημερινή και φυσιολογική λειτουργία και τέλος όλα αυτά θα πέσουν με πάταγο, αλλά εν τω μεταξύ θα έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των βουλευτών. Έχετε τον λόγο μου ότι θα παρακολουθώ την δικαστική πορεία όλων αυτών των υποθέσεων και κάθε φορά που ένας αρχειοθετείται ή αθωώνεται θα το αναδεικνύω όσο μπορώ περισσότερο.

Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ιστορία να ξεχαστεί όπως κάνουμε για όλα στην Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε, αν μας έχει ο Θεός καλά και θα δείτε στο τέλος ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο σε αυτή την ιστορία.

Υγ: επειδή τώρα έχουν αρχίσει πάλι οι ίδιες διαρροές για άλλον φάκελο που έρχεται με βουλευτές και τον Οπεκεπε, άλλος λέει με 30, άλλος με 40, άλλος με 50 βουλευτές ξεκαθαρίζω, αν είναι πάλι με το ίδιο μοτίβο και την ίδια ποιότητα κατηγοριών, να ξέρουν ότι σε ό,τι με αφορά ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος και τα άρθρα 61 και 62 δεν θα τα παραβιάσω ξανά. Αν βρει κάτι σοβαρό η Εισαγγελία για κάποιον οκ, αλλά με τέτοια στοιχεία πάλι άρση ασυλίας βουλευτών από μένα δεν θα υπάρξει. Και να σταματήσουν πια τις διαρροές είναι και παράνομο και ντροπή.»