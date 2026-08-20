Γιάννης Λοβέρδος: «Ανυπόστατα» τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – «Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν»

Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, με φόντο τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αντιδράσεις της Άγκυρας για το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Μιλώντας την Πέμπτη (20.08.2026) στο ERTNews, χαρακτήρισε αρνητική την εξέλιξη, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση ότι τα συγκεκριμένα πάρκα είναι «ανυπόστατα» και «δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Ο Γιάννης Λοβέρδος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, χωρίς όμως να αφήνει αναπάντητες ενέργειες που αφορούν το Αιγαίο, Όπως σημείωσε, η αποκλιμάκωση και η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προϋποθέτουν αντίστοιχη βούληση και από την τουρκική πλευρά.

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«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών στον τρόπο με τον οποίο πρέπει, κατά την άποψή του, να αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα, επιχειρώντας παράλληλα να κρατήσει αποστάσεις από τη μεταφορά τους στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές, δεν ασκείται με φωνές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται συνέπεια, υπευθυνότητα και ψυχραιμία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Αθήνα ενημερώνει συστηματικά τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και διαμήνυσε ότι η χώρα θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

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«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ»

Ερωτηθείς για πληροφορίες που αφορούν ενδεχόμενη αναδιάταξη ελληνικών αμυντικών συστημάτων, ο κ. Λοβέρδος απέφυγε να εισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι, όπου απαιτείται, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το ΚΥΣΕΑ.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όποια μέτρα κριθούν απαραίτητα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη στήριξη προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

«Αδιανόητο» να μπλοκάρει η Τουρκία την ηλεκτρική διασύνδεση

Ειδική αναφορά έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις ερευνητικές εργασίες.

Ο κ. Λοβέρδος επισήμανε ότι πρόκειται για έργο που διαθέτει την πλήρη υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στηρίζεται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το έργο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει από τον σχεδιασμό.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στη συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν, είπε ότι δεν αποτελεί εξέλιξη που «ενθουσιάζει» την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να εκτιμά ότι συνιστά απειλή για την Ελλάδα. Υπογράμμισε δε ότι οι σχέσεις Αθήνας και Ριάντ παραμένουν «άριστες».

Η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση

Ο υφυπουργός Εξωτερικών δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη διεθνή συγκυρία και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στάθηκε ιδιαίτερα στις υψηλές τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές τους είναι ήδη αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ενεργειακή αβεβαιότητα, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που περιορίζει τα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής και καθιστά αναγκαία τη δημοσιονομική σύνεση.

ΔΕΘ: «Στοχευμένα» μέτρα εντός των δημοσιονομικών αντοχών

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως βήμα εξαγγελίας «παροχών», αλλά ως ευκαιρία παρουσίασης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο έτος.

Τα όποια μέτρα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να κινούνται εντός των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων, καθώς στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει δυνατότητα για «γενναίες» παρεμβάσεις που θα υπερέβαιναν τις αντοχές της οικονομίας.

Για την ακρίβεια, σημείωσε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί διεθνές φαινόμενο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και των ολιγοπωλιακών πρακτικών.

«Ο εχθρός της ΝΔ είναι ο κακός της εαυτός»

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα σημερινά ποσοστά της δεν επαρκούν για την εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

«Ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός της εαυτός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς τον χρόνο των εθνικών εκλογών, εκτίμησε ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν αργότερα εντός της ίδιας περιόδου.

Το νέο τουρκικό μέτωπο στο Αιγαίο

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών έρχονται ενώ η Αγκυρα επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες τις ενστάσεις της έναντι ελληνικών σχεδιασμών στο Αιγαίο. Μετά τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.