Γιάνης Βαρουφάκης: Τα σχέδιά του να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας – “Κάποιος πρέπει να κάνει τη βρόμικη δουλειά”

Σε συνέντευξή στο TRT ο Γιάνης Βαρουφάκης λέει ότι θα κατέβει με το νέο κόμμα στις εκλογές διεκδικώντας να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο πρώην “τσάρος” της Οικονο0μίας στη συνέντευξή του αφήνει σαφείς αιχμές για τη στήριξη που είχε από το Μαξίμου απέναντι στους δανειστές και όταν ερωτάται για τα σχέδιά του για τις επόμενες βουλευτικές εκλογέρς απάντάει με τον δικό του τρόπο…

EXCLUSIVE: Greece’s former finance minister, Yanis Varoufakis, has told us he will run for prime minister in the nation’s next general elections. We spoke to him at length about his new political party and what’s behind his intentions to run. pic.twitter.com/HJF2ojdIQo

— TRT World (@trtworld) 9 Απριλίου 2018