Γιλντιρίμ: Η Δικαιοσύνη κάνει αυτό που πρέπει για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς

Ειρωνικός, όσον αφορά στην υπόθεση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν στον Έβρο και κρατούνται από την Τουρκία σχεδόν μια εβδομάδα, εμφανίστηκε ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ. Και κυρίως για την απόφαση της Ελλάδας θα θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τούρκος πρωθυπουργός ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε… εξυπνάδες της Αθήνας την «προσφυγή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού δήλωσε πως «η Δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει» αναφερόμενος στους δυο Έλληνες στρατιωτικούς, ο Γιλντιρίμ εξαπέλυσε τα πυρά του προς την Αθήνα.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, ο Γιλντιρίμ χαρακτήρισε «θέμα μεγάλης εξυπνάδας» το να μεταφέρει η Ελλάδα το πρόβλημα στην Ε.Ε. Και φρόντισε να προσθέσει πικρόχολα: «το έχουν κάνει συνήθεια».

Και συμπλήρωσε: «Οι σχέσεις μας με την Ε.Ε. δεν θα προχωρήσουν ούτε θα υποχωρήσουν από τέτοιες ενέργειες».

Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών που ζήτησε συλλήψεις για το κάψιμο (από μέλη της Χρυσής Αυγής) της τουρκικής σημαίας ήταν η σειρά του πρωθυπουργού της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλντιρίμ να μιλήσει για το θέμα.

«Το κάψιμο της τουρκικής σημαίας είναι απαράδεκτο. Τέτοιες προβοκάτσιες δεν βοηθούν την πολιτική μας για να διατηρήσουμε καλές σχέσεις στο Αιγαίο», διεμήνυσε ο Γιλντιρίμ.

LIVE — PM Yıldırım (on flag-burning in Athens): Burning of the Turkish flag is unacceptable; such provocations do not benefit our policy of maintaining good relations in the Aegean Sea pic.twitter.com/AC3Mp2NrNb

