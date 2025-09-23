Γιώργος Φλωρίδης: «Προσβολή για τη Δικαιοσύνη τα σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει ένα νεύμα»

Την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» στο Ωδείο Αθηνών. Ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τα σχόλια που αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη με ένα «νεύμα», κάνοντας λόγο για «προσβλητική και απαξιωτική στάση» απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς.

Ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε «ψευδείς ισχυρισμούς» όσα διακινούνται για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, προειδοποιώντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων θεμάτων αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. Απαντώντας σε σχόλια περί δυνατότητας κυβερνητικής καθοδήγησης με ένα «νεύμα», ανέφερε «αν ίσχυε αυτό, τότε θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει. Η διατύπωση “κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” είναι προσβλητική, σαν να παρουσιάζει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης ως μαριονέτες».

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική στάση απέναντι σε ανθρώπους που υπηρετούν θεσμικά την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με θεσμοθετημένες διαδικασίες και χαρακτήρισε «μεγάλο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι έχουν ήδη απορριφθεί αιτήματα τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται. Τόνισε επίσης ότι οι καθυστερήσεις στις αποφάσεις οφείλονται στο γεγονός ότι «η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση και επάρκεια».

Μιλώντας για οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης του θεσμού, προειδοποίησε ότι όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη, καλλιεργείται στην κοινωνία η εντύπωση ότι «κάτι κακό συμβαίνει». Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: «η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι στόχος είναι να αποδειχθεί πως «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος». Ειδική αναφορά έκανε στον Δικαστικό Χάρτη, ο οποίος –όπως είπε– «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», ενώ προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο έως το τέλος του έτους και τροποποιήσεις στους ποινικούς κώδικες «με σεβασμό στα δικαιώματα των θυμάτων και έμφαση στην ασφάλεια και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).