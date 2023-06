«Θύμα» του γνωστού Ιταλού φαρσέρ Τομάσο Ντεμπενεντέτι στο Twitter έπεσε ο νέος υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Ιταλός φαρσέρ έφτιαξε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Τwitter σημειώνοντας ότι είναι ο επίσημος του Γιώργου Γεραπετρίτη και με ανάρτησή του ανέφερε ότι πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Λουκάς Παπαδήμος.

Σε άλλο tweet στα αγγλικά γράφει ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και ότι πρόκειται να επισκεφτεί την Άγκυρα τον Ιούλιο.

Very important and friendly phone conversation with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye @HakanFidan . I will visit Ankara next July.