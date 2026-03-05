Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Σούδα δεν απειλείται, ανησυχία για τα στενά του Ορμούζ, ιστορικό καθήκον η στρατιωτική αποστολή στην Κύπρο

Η βάση της Σούδας δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή διαβεβαίωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε, παράλληλα, τη συνέχιση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05.03.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως το Υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται «για το καλό των Ελλήνων πολιτών» που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. «Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και τις άλλες περιοχές», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το εάν η ναυτική βάση της Σούδας βρίσκεται στην εμβέλεια ιρανικών πυραύλων, ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας:

«Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται».

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των μαχητικών F-16 Viper αποτελεί «ιστορικό καθήκον».

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση ούτε καν προς ενημέρωση. Είναι αμιγώς αμυντική υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ απέρριψε τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «απολύτως ανυπόστατους ισχυρισμούς».

Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή αποστολή «Επιχείρηση Ασπίδες», ενώ προειδοποίησε ότι ένα de facto κλείσιμο των στενών θα αποτελούσε «τεράστιο ζήτημα» για την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια των ναυτικών.