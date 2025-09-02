Η ΔΕΘ και το «στοίχημα» της ΝΔ για τη Βόρεια Ελλάδα

Κι ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις επίσκεψη του πρωθυπουργού, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), την Παρασκευή (05.09.2025), υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη «οργώνουν» ήδη τη Βόρεια Ελλάδα, προετοιμάζοντας την φετινή, «κρίσιμη» παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα.

Είναι η έβδομη συνεχή χρονιά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σε ένα τάιμινγκ κατά το οποίο η κυβερνητική παράταξη έχει σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες (από την υπόθεση των Τεμπών, τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ), και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, «αιμορραγία» ψηφοφόρων προς κόμματα δεξιότερα της.

Με στόχο τη θετική υποδοχή των νέων μέτρων στήριξης, ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, και την αντιστροφή του κλίματος, η κυβέρνηση προσδοκά ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει τη βάση δημοσκοπικής εκκίνησης για τη ΝΔ.

«Πόρτα – πόρτα» υπουργοί, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη

Στην «αρένα» της Βόρειας Ελλάδας «ρίχνονται» 19 υπουργοί, 25 υφυπουργοί και 17 Γενικοί Γραμματείς υπουργείων, προκειμένου να παρουσιάσουν το κυβερνητικό έργο, τον σχεδιασμό ανά υπουργείο για θέματα αιχμής για την κάθε περιοχή και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών.

Ήδη χτες, οι υπουργοί και υφυπουργοί Θ. Κοντογεώργης, Λ. Μενδώνη, Ν. Παπαθανάσης, Κ. Γκιουλέκας, Ά. Καραμανλή, Χρ. Κέλλας και Γενικοί Γραμματείς περιόδευσαν στην Περιφέρεια του Κιλκίς και την Τετάρτη θα επισκεφτούν τη Χαλκιδική.

Σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Όλ. Κεφαλογιάννη, Χρ. Δερμεντζόπουλου και Ιωάν. Μπούγα επισκέπτονται τον νομό Κιλκίς και οι Β. Κικίλιας, Ν. Ταχιάος, Υφυπουργός την Περιφέρεια Καβάλας.

Στην Ξάνθη θα βρεθούν αύριο Τετάρτη οι Δ. Παπαστεργίου και Λ. Τσαβδαρίδης, στα Γρεβενά οι Χρ. Δήμας και Ά. Ευθυμίου, στη Δράμα η Ειρ. Αγαπηδάκη και ο Κ. Βλάσσης και στην Πέλλα ο Θ. Λιβάνιος

Την Πέμπτη θα επισκεφτούν την Κοζάνη οι Γ. Βρούτσης, Ν. Παπαϊωάννου και Στ. Καλαφάτης, τη Φλώρινα η Δ. Μιχαηλίδου, η Β. Χαραλαμπογιάννη, η Έλ. Ράπτη και ο Ι. Φωτήλας, την Πιερία ο Ά. Σκέρτσος και ο Χ. Θεοχάρης. Στην Καστοριά θα περιοδεύσει ο Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Κ. Καραγκούνης, στον Έβρο, πύλη εισόδου στη χώρα για παράνομους μετανάστες ο αρμόδιος υπουργός Θ. Πλεύρης, όπως και οι Β. Σπανάκης και ο Κ. Κατσαφάδος, ενώ στη «δύσκολη» εκλογικά, Β΄ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θα περιοδεύσουν ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας Ν. Δένδιας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Κώτσηρας.

Πέμπτη και Παρασκευή στην επίσης «δύσκολη» Α’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θα βρεθούν επίσης πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης και ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, όπως και ο αναπλ. υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης.

Οι στοχευμένες κυβερνητικές επισκέψεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή με την παρουσία της Ν. Κεραμέως, και του Αθ. Δαβάκη στην Περιφέρεια των Σερρών.

Την ίδια ημέρα, Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα άφιξης του.

Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη: μία για την αναπηρία και μία για την επιχειρηματικότητα με κεντρικούς ομιλητές τους αρμόδιους υπουργούς.

Οι περιοχές – «αγκάθια»

Η εξόρμηση στη Βόρεια Ελλάδα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά από τον Γραμματέα της Ν.Δ. Κώστα Σκρέκα, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου…

Στις ευρωεκλογές, το 2024, δύο νομοί στην Ανατολική Μακεδονία, με έντονο το μειονοτικό στοιχείο, ο νομός Ξάνθης και ο νομός Ροδόπης, δεν κατάφεραν να «βαφτούν μπλε», ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Ν.Δ. και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην Α’, όσο και στη Β’ Περιφέρεια της συμπρωτεύουσας.

Τη «μερίδα του λέοντος» από τις διαρροές ψηφοφόρων της Ν.Δ. στον Βορρά έλαβαν κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της – η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Φωνή Λογικής – ενώ το Μαξίμου στοχεύει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που πέρασαν στην πλευρά των αναποφάσιστων.

Τα διακυβεύματα ως τις κάλπες

Από το βήμα της Δ.Ε.Θ. ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με τις εξαγγελίες για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, ευάλωτων συμπολιτών μας, ενστόλων, συνταξιούχων και νέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, αναμένεται να δηλώσει για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας και να θέσει τα διακυβεύματα για το επόμενο διάστημα έως τις κάλπες.