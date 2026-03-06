Η Ελλάδα έτοιμη να συνδράμει στην αντιβαλλιστική θωράκιση της Βουλγαρίας από το Ιράν

Μήνυμα ετοιμότητας για στήριξη της Βουλγαρίας απέστειλε η Αθήνα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να γνωστοποιεί ότι η Ελλάδα προτίθεται να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής χώρας, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων με επίκεντρο το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026), ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεση της Ελλάδας να συνδράμει, εφόσον απαιτηθεί, στην ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας, υπό το βάρος των εξελίξεων Μέση Ανατολή και της κρίσης με το Ιράν.

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Είχε προηγηθεί, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών και το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026). Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Today I had a telephone conversation with the Minister of Defence of the Republic of Bulgaria, Mr. Atanas Zapryanov, with whom I discussed ways

to deal with the impact of recent developments in the Middle East.



I underlined our country’s readiness to contribute, if necessary, in… pic.twitter.com/HiQjDCfmPg — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 5, 2026

«Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής στάσης σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις περιφερειακές επιπτώσεις της κρίσης.