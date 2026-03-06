Πολιτική

Η Ελλάδα έτοιμη να συνδράμει στην αντιβαλλιστική θωράκιση της Βουλγαρίας από το Ιράν

Οι επικοινωνίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Καπνοί υψώνονται από αεροπορικό πλήγμα στο Ντέιρ Σιράν, στον νότιο Λίβανο,
Καπνοί υψώνονται από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Ντέιρ Σιράν, στον νότιο Λίβανο, μετά την εκτόξευση πυραύλων προς τη Χάιφα (Πηγή φωτογραφίας: Stringer / picture-alliance / dpa/ AP Images)

Μήνυμα ετοιμότητας για στήριξη της Βουλγαρίας απέστειλε η Αθήνα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να γνωστοποιεί ότι η Ελλάδα προτίθεται να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής χώρας, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων με επίκεντρο το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026), ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεση της Ελλάδας να συνδράμει, εφόσον απαιτηθεί, στην ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας, υπό το βάρος των εξελίξεων Μέση Ανατολή και της κρίσης με το Ιράν.

 

Είχε προηγηθεί, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών και το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026). Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

 

«Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής στάσης σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις περιφερειακές επιπτώσεις της κρίσης.

