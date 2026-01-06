Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού προσέγγισε τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για το νέο κόμμα

Το ραντεβού και η άρνηση του γνωστού σκηνοθέτη
Γιάννης Σμαραγδής
Ο Γιάννης Σμαραγδής / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Συνάντηση με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή φέρεται να ζήτησε και να πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού, με φόντο την ίδρυση του υπό διαμόρφωση κόμματος της. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός σκηνοθέτης εξέφρασε την πρόθεσή του να μείνει μακριά από κάθε είδους κομματική εμπλοκή, παλαιών ή νεοσύστατων σχηματισμών.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανήκε στην Μαρία Καρυστιανού, η οποία επικοινώνησε με τον Γιάννη Σμαραγδή μετά την ευρεία απήχηση της τελευταίας του ταινίας, «Καποδίστριας», που καταγράφει εμπορική επιτυχία με εκτιμώμενα εισιτήρια άνω των 480.000 μέσα στην πρώτη εβδομάδα προβολής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στο σπίτι του σκηνοθέτη και, όπως αναφέρεται, δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη πρόταση για ένταξη σε ψηφοδέλτιο, αλλά γενική πολιτική συζήτηση.

Ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής, όταν ερωτάται, περιορίζεται στο «ουδέν σχόλιον» και επαναλαμβάνει σε συνομιλητές του ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, δηλώνοντας δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι στην πρεμιέρα της ταινίας του δεν κάλεσε κανέναν πολιτικό.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο κόμμα

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (06.01.2025) η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, ανακοίνωσε επισήμως τη δημιουργία κόμματος. Στην καθαρά πολιτική συνέντευξή της, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα «που θα καλύπτει τα πάντα». Χωρίς, όμως, και να το αποκλείει.

 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών επέμεινε ότι το υπό ίδρυση κόμμα δε θα έχει προσανατολισμό (αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ), αλλά θα στοχεύει στην «κάθαρση της χώρας», στην «αξιοκρατία», την «ισονομία» και στο «να είμαστε όλοι καλά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα, σημείωσε: «Δεν είπα ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι οικονομολόγος για να πω πως θα σώσω την Ελλάδα, ούτε εκπαιδευτικός για να πω πως θα σώσω την Παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
142
133
104
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άκης Σκέρτσος για την απώλεια του αδελφού του και τα Τέμπη: «Ας μιλήσουμε από καρδιάς για το δράμα»
Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνει έκκληση για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στους θεσμούς, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της πολιτικής εργαλειοποίησης του πένθους και της διολίσθησης στον διχασμό.
Άκης Σκέρτσος
NYT για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Talk of the town» στην Αθήνα – Από τις ενεργειακές συμφωνίες στις εντυπωσιακές εμφανίσεις
Εκτενές αφιέρωμα στην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του διπλωματικού και του πολιτικού κόσμου της ελληνικής πρωτεύουσας.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Chris Wright και την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου
Μήνυμα Μητσοτάκη πριν τη σύνοδο για την Ουκρανία: Έχουμε ανάγκη από ρεαλιστικές αποφάσεις
O πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής των επιλογών της χώρας στις παγκόσμιες αλλαγές, με σταθερό προσανατολισμό στο εθνικό συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo