Η Μαρία Καρυστιανού προσέγγισε τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για το νέο κόμμα

Συνάντηση με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή φέρεται να ζήτησε και να πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού, με φόντο την ίδρυση του υπό διαμόρφωση κόμματος της. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός σκηνοθέτης εξέφρασε την πρόθεσή του να μείνει μακριά από κάθε είδους κομματική εμπλοκή, παλαιών ή νεοσύστατων σχηματισμών.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανήκε στην Μαρία Καρυστιανού, η οποία επικοινώνησε με τον Γιάννη Σμαραγδή μετά την ευρεία απήχηση της τελευταίας του ταινίας, «Καποδίστριας», που καταγράφει εμπορική επιτυχία με εκτιμώμενα εισιτήρια άνω των 480.000 μέσα στην πρώτη εβδομάδα προβολής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στο σπίτι του σκηνοθέτη και, όπως αναφέρεται, δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη πρόταση για ένταξη σε ψηφοδέλτιο, αλλά γενική πολιτική συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής, όταν ερωτάται, περιορίζεται στο «ουδέν σχόλιον» και επαναλαμβάνει σε συνομιλητές του ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, δηλώνοντας δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι στην πρεμιέρα της ταινίας του δεν κάλεσε κανέναν πολιτικό.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο κόμμα

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (06.01.2025) η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, ανακοίνωσε επισήμως τη δημιουργία κόμματος. Στην καθαρά πολιτική συνέντευξή της, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα «που θα καλύπτει τα πάντα». Χωρίς, όμως, και να το αποκλείει.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών επέμεινε ότι το υπό ίδρυση κόμμα δε θα έχει προσανατολισμό (αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ), αλλά θα στοχεύει στην «κάθαρση της χώρας», στην «αξιοκρατία», την «ισονομία» και στο «να είμαστε όλοι καλά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα, σημείωσε: «Δεν είπα ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι οικονομολόγος για να πω πως θα σώσω την Ελλάδα, ούτε εκπαιδευτικός για να πω πως θα σώσω την Παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις».