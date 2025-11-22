Η ΝΔ εκλέγει την Κυριακή τον «κομματικό στρατό» της με το βλέμμα στο συνέδριο της άνοιξης: Στις κάλπες πάνω από 120.000 πολίτες

Στις κάλπες προσέρχονται αύριο Κυριακή (23.11.25) μέλη της ΝΔ για να εκλέξουν τον νέο κομματικό «στρατό». Τους 59 Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.), τους 330 Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) και τα Συμβούλια τους, όπως και τους 1.000 συνέδρους που θα συμμετέχουν στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την ερχόμενη άνοιξη.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα, 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις κάλπες της ΝΔ ή και να θέσουν υποψηφιότητα. Με αυτό το αντίτιμο δε, το κομματικό ταμείο ενισχύθηκε κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατάλογος των ενεργών μελών ανανεώθηκε, καθώς είναι σημαντικός ο αριθμός των νέων μελών σε σχέση με το 2021.

«Αυτό πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την – αναλογικά – ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων» δηλώνει με ικανοποίηση η Πειραιώς.

Στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων, θα υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου, όπως καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2021 από τη ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κάλπες – 1.200 στον αριθμό, που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας – θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Νέες ισορροπίες στην κομματική «σκακιέρα»

Οι νεοεκλεγέντες «γαλάζιοι» σύνεδροι μαζί με τους 3.000 ex officio θα αποτελέσουν το Σώμα του συνεδρίου, που με τη σειρά του θα εκλέξει τα 150 αιρετά μέλη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, την Πειραιώς και όσους προσδοκούν να έχουν ρόλο στην επόμενη ημέρα στη ΝΔ, οι εκλογές της Κυριακής έχουν καθοριστική σημασία, καθώς θα «μετρήσουν δυνάμεις» στην κομματική «σκακιέρα».

Μπορεί παραδοσιακά η Πολιτική Επιτροπή, το κορυφαίο κομματικό όργανο, να έχει «προεδρικό χρώμα», κι αυτό δεν πρόκειται να ανατραπεί, όμως και ο αριθμός των συνέδρων που θα κατορθώσουν να εκλέξουν οι κορυφαίοι της Ν.Δ. θα έχει σημαίνοντα ρόλο σε κάθε περίπτωση.

Παρασκηνιακές διεργασίες

Οι διεργασίες στο παρασκήνιο ήταν πυρετώδεις το προηγούμενο διάστημα.

Έντονη ήταν η κινητικότητα με επαφές με «γαλάζιους» από όλη την Ελλάδα, στα πολιτικά γραφεία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, και όχι μόνο.

Αυτές οι εσωκομματικές εκλογές έχουν και μία ακόμη ιδιαιτερότητα. Πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, με ζωηρά τα σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος, και ενδιαφέρον θα έχει η στάση των κομματικών υποστηρικτών του πρώην Προέδρου της ΝΔ.

Τον συντονισμό και την προετοιμασία του συνεδρίου και των εκλογών έχει ο Γραμματέας της Ν.Δ., Κώστας Σκρέκας, με τον διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη.

Τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να πληροφορηθούν πού ψηφίζουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges.nd.gr/vote/, ενώ στη διεύθυνση ekloges.nd.gr/eklogika-kentra/ μπορείτε να δουν τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα