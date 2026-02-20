Η στρατηγική της ΝΔ για τις κάλπες και το ασφυκτικό πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ για τις υποθέσεις Παναγόπουλου και Χατζηδάκη

Να αναδείξει ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στο «όχι σε όλα» επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία, πιέζοντας τη Χαριλάου Τρικούπη να παίρνει ξεκάθαρη θέση σε κάθε μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση.

«Η στείρα αντιπολίτευση έχει γίνει δεύτερη φύση τους» δηλώνει δεικτικά στο newsit.gr «γαλάζιο» στέλεχος, εκτιμώντας ότι αυτή η στάση δεν βρίσκει απήχηση στο κεντρώο ακροατήριο, για το οποίο δίνουν «μάχη» τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Νέα Δημοκρατία.

Όμως στο ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται και οι αναποφάσιστοι, το ποσοστό των οποίων κινείται σε υψηλά επίπεδα – σε κάποιες δημοσκοπήσεις αγγίζει ακόμη και το 24% – με την Πειραιώς να αυξάνει το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να αποτρέψει το να «αλιεύσει» ψήφους από τη συγκεκριμένη δεξαμενή των ψηφοφόρων.

Το «στοίχημα» της ευρείας συναίνεσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η «μάχη» των «μαχών» θα δοθεί στις αρχές της άνοιξης, με την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου είναι δεδομένο πως από η Νέα Δημοκρατία θα ασκήσει ασφυκτικό πρεσάρισμα στο ΠΑΣΟΚ, με στόχο να τοποθετηθεί θετικά σε κάποιες από τις προτάσεις, που επί της ουσίας το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη βλέπει θετικά.

Υπενθυμίζεται πως όσα άρθρα συγκεντρώσουν σε αυτή τη Βουλή, που είναι η προτείνουσα, 180 θετικές ψήφους, μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητική, με 151 «ναι». Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, να διαμορφώσει το περιεχόμενο του όποιου άρθρου όπως η ίδια κρίνει, αφού θα αρκούν για την αναθεώρηση του μόνο οι ψήφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Και αυτή ακριβώς η πτυχή είναι που προβάλλει το ΠΑΣΟΚ ως επιχείρημα για να μη δώσει θετική ψήφο σε αυτή την πρώτη φάση.

«Ομολογία ήττας»

«Αυτή η στάση αποτελεί ομολογία ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προβλέπει νίκη αλλά ήττα του στις εκλογές» είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα επιμείνει στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις στη μεταρρυθμιστική ατζέντα που προωθεί.

Και στην περίπτωση που ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει στο «όχι σε όλα», η εκτίμηση που υπάρχει στην Πειραιώς είναι ότι «θα εκτεθεί» στο μετριοπαθές ακροατήριο που θέλει συναίνεση σε κρίσιμα ζητήματα.

«Μπρα ντε φερ» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Χατζηδάκη και Παναγόπουλο

Στο μεταξύ εντείνεται το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ και για υποθέσεις με «άρωμα σκανδάλου» στις οποίες η Δικαιοσύνη ελέγχει για την τυχόν συμμετοχή τους στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, όπως του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου (για τα κονδύλια των προγραμμάτων Κατάρτισης των Εργαζομένων) αλλά και της Αναστασίας Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ., που από το 2003 είχε αποσπαστεί στη Χαριλάου Τρικούπη, για τα επιδόματα «μαϊμού» του Οργανισμού.

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ (…). Πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Εμείς ούτε στην περίπτωση του κυρίου Παναγόπουλου, του εμβληματικότερου συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα με τα πρόσωπα αυτά» πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, από την πλευρά του, να περνά στην επίθεση και να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι φέρει την ευθύνη των ελέγχων για τη σωστή λειτουργία των Οργανισμού.

«Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της Ν.Δ. όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης στο Real fm.