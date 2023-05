Επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον για διερεύνηση του περιστατικού που δημοσίευσαν οι New York Times «για φερόμενη παράνομη απέλαση».

Με ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, αναφέρει ότι εστάλη στην κυβέρνηση τη Ελλάδας επιστολή με την οποία ζητείται η διερεύνηση του περιστατικού στο οποίο αναφέρονται οι New York Times «για φερόμενη παράνομη απέλαση».

«Πριν από ένα χρόνο συναντήθηκα με την ελληνική κυβέρνηση για να συζητήσουμε τη διαχείριση των συνόρων και ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει χώρος για παράνομες απελάσεις. Την περασμένη Παρασκευή, 19 Μαΐου, οι New York Times παρουσίασαν ρεπορτάζ για φερόμενη παράνομη απέλαση, τον Απρίλιο αυτή τη χρονιά» αναφέρει η κυρία Γιόχανσον και προσθέτει ότι «οι υπηρεσίες μου απέστειλαν επίσημο αίτημα στις ελληνικές αρχές να διερευνηθεί πλήρως και ανεξάρτητα αυτό το περιστατικό».

«Είναι απαραίτητο να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια από τις ελληνικές αρχές, με βάση επίσης τον νέο ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει επίσημα μέτρα, εφόσον απαιτείται» καταλήγει η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

Video Shows Greece Abandoning Migrants at Sea – The New York Times https://t.co/LxPc2aCIiE