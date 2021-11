Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της συνάντήσής του με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα «να ακολουθούσαν κι άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ το παράδειγμα της Γαλλίας και να μην εξόπλιζαν χώρες που απειλούν με πόλεμο άλλες χώρες και κυρίως της ΕΕ».

«Θα ευχόμασταν κι άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να ακολουθούσαν το παράδειγμα της Γαλλίας και να μην εξόπλιζαν χώρες που απειλούν με πόλεμο άλλες χώρες και κυρίως χώρες της ΕΕ και που αποσταθεροποιούν με τη συμπεριφορά και την πρακτική τους την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και βέβαια χώρες που δεν αποδέχονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο είτε την UNCLOS και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και είτε είναι υποψήφιες χώρες να ενταχθούν στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι, την ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών, αφού επισήμανε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα, εστίασε στις «διαχρονικά εξαιρετικές σχέσεις» της Ελλάδας και της Γαλλίας, κάνοντας ειδική αναφορά στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

I welcomed #France counterpart @JY_LeDrian @GreeceMFA reaffirming excellent bilateral relations. 🇬🇷&🇫🇷 are strategic Allies that are bound by common values & historic ties of friendship between their peoples. pic.twitter.com/LMXC6RLo5p