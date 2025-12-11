Καβγάς Κυρανάκη – Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο στην Πάτρα: «Ο δήμαρχος κάνει σόου», «τι την περάσατε την πόλη;»

Σε κόντρα εξελίχθηκε η σύσκεψη φορέων για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην Πάτρα την Πέμπτη (11.12.2025). Τους τόνους ανέβασαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Οι κυβερνητικές προτάσεις για τον σιδηρόδρομο στην Πάτρα κυριάρχησαν στη σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Κώστας Πελετίδης, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

«Με όλες αυτές τις μαξιμαλιστικές σκέψεις το τρένο δεν θα φτάσει στην Πάτρα. Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει;» είπε o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών με τον δήμαρχο Πατρέων να απαντά: «Τι την περάσατε την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου όπως πρέπει. Δεν μετέχουμε στη λογική ότι θα περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσουμε. Η επιφανειακή διέλευση που προτείνετε ακυρώνει την ανάπλαση και τη ζωή της πόλης».

«Βλέπω ότι η συζήτηση εκτροχιάζεται, βλέπω ότι ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε σήμερα λύση, θέλει να φωνάξει, θέλει να κάνει σόου», πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επανέφερε παλαιότερο διάλογό του με τον δήμαρχο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος ζήτησε πλήρη υπογειοποίηση του έργου και μάλιστα τού είπε να δοθούν τα σχετικά κονδύλια ακόμη κι αν χρειαστεί να περικοπούν αμυντικές δαπάνες.

Ο κ. Πελετίδης αντέδρασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μπλοκάρει την ανάπλαση και ότι θέλει να περάσει τις γραμμές μέσα στην πόλη.

Παρά την ένταση, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει σύγκλιση. «Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, βλέπω κοινό έδαφος. Κι εγώ, αν ήμουν κάτοικος της Πάτρας, θα ήθελα πλήρη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι πολίτες θέλουν αστικές συγκοινωνίες, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Λέμε ”ναι” στην ανάπλαση χωρίς τρένο στην επιφάνεια και “ναι” στην τροχιοδρομική λύση μέσα στον χώρο».

Τι πρότεινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

«Είμαι αποφασισμένος μαζί να βρούμε λύση για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Και θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα, εκεί θα καταλήξουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Κυρανάκης στη διάρκεια της σύσκεψης.

Ως προς την υπογειοποίηση είπε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποίησε την πρόταση της Πάτρας για υπογειοποίηση του τρένου έναντι άλλων προτάσεων και εντός Ελλάδας για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά απορρίφθηκε.

Απαντώντας, όπως είπε, στους ισχυρισμούς ότι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας το τρένο είναι υπογειοποιημένο, αντέτεινε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, φέρνοντας παραδείγματα από Αθήνα Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Ο κ. Κυρανάκης είπε ακόμα ότι βάζει στόχο τον Μάρτιο να επανακαταθέσει η Ελλάδα μία νέα πρόταση για την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα. Τότε, όπως τόνισε, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, για τις προτάσεις που δεν προχώρησαν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF. «Θα το επιχειρήσουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε μαζί, με τους Φορείς, με διαφάνεια, για να ξέρει η κοινή γνώμη όλα τα δεδομένα και θα πάμε να διεκδικήσουμε κάτι για επιτυχία. Δεν θα πάμε για να διεκδικήσουμε κάτι που δεν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το στόχο μας.

Η πρόταση που θεωρούμε ότι έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα επιτυχίας, χωρίς να διαβεβαιώνουμε για την επιτυχία της, είναι η υπογειοποίηση από την περιοχή του Αγίου Διονυσίου μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, η οποία θα έχει μονή σήραγγα, θα έχει βασικά στόχο να εξυπηρετεί τις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες μεταφορές», είπε και παρουσίασε την ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία του σταθμού North Patra στην περιοχή της Εγνατίας για την εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού δικτύου και της γραμμής Πάτρα – Αθήνα.

Το τρένο θα φτάνει από το Ρίο έως την Κανελλοπούλου επίγειο με διπλή μετρική γραμμή. Στην Κανελλοπούλου θα υπάρχει επιβατικός σταθμός. Επίγειο με μετρικό εύρος θα είναι και το κομμάτι από Κανελλοπούλου έως Άγιο Διονύσιο. Από Άγιο Διονύσιο, έως Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα είναι υπόγεια. Μετά τον Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα συνεχίζει επίγεια με σύνδεση της με την Πειραϊκή Πατραϊκή. Ο κ. Κυρανάκης ζήτησε, επίσης, στα υπέργεια κομμάτια όπου ο δήμος σκοπεύει να κατασκευάσει πάρκο, να υπάρχει πρόβλεψη για τραμ. Όλη η επίγεια γραμμή θα ξηλωθεί.

Ήταν η στιγμή που ο δήμαρχος εξανέστη δηλώνοντας:

«Δεν θέλετε να προχωρήσει η ανάπλαση με αυτό που μας προτείνετε. Στο χωριό σας βάζετε μία σιδηροδρομική γραμμή μέσα στην πόλη; Εμείς έχουμε προμελέτη για τραμ. Δεν θα το βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί τα λέτε. Η Πάτρα θα προχωρήσει όπως έχει σχεδιάσει η ίδια τη λύση», είπε ο κ. Πελετίδης.