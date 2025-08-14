Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Ζητούσε 112 και μετά προέτρεπε τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις εντολές

Ευθύνες στον Δήμο της Πάτρας και στον δήμαρχο Κωνσταντίνο Πελετίδη επέρριψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας για τις φωτιές που ξέσπασαν και επεκτάθηκαν στην Πάτρα τις τελευταίες δύο μέρες.

Αρχικά, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε δηλώσεις του για τις φωτιές σημείωσε πως συνολικά έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα γης, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Copernicus, μικρό ποσοστό από τα χιλιάδες στρέμματα αυτά είναι δάσος.

Ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κακόβουλων ενεργειών, τονίζοντας πως κάποιοι ήθελαν να μπει η φωτιά μέσα στην Πάτρα.

Στη συνέχεια σημείωσε πως: «Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» σημείωσε.

150 φωτιές σε 48 ώρες

Ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης συμπλήρωσε: «Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς: η ατμόσφαιρα παραμένει ξηρή από την προηγούμενη Πέμπτη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις με ριπές που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες με κόκκινο συναγερμό και 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Πρόκειται για μια συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Δευτέρα και Τρίτη εκδηλώθηκαν πάνω από 150 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Ιδιαίτερα μας απασχολήσαν πολλαπλά μέτωπα στη δυτική Ελλάδα γεγονός που απαίτησε διασπορά δυνάμεων για την αντιμετώπισή τους. Κατά μέσο όρο το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να διαχειριστεί περίπου 40 πυρκαγιές ανά ημέρα, με τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός να ανέρχεται πάνω από 70 ημερησίως.

Εξ αυτών, μεγάλες ήταν οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Αχαΐα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό και Χίο.

Με τα έως τώρα δεδομένα από το σύστημα Copernicus οι πληγείσες εκτάσεις για Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα με πολύ μικρό ποσοστό καμένου δάσους».

Για την Αχαΐα συμπλήρωσε: «Στην Αχαΐα συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα καθώς και στα Συχαινά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές».

«Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στους Δήμους Ζηρού και Αρταίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον, τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο ο οποίος θα προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με την συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία έτη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας» κατέληξε.