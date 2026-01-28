Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους, με στόχο τον τερματισμό της εξάρτησης από τη Ρωσία, υπογραμμίζει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα». Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU, που προβλέπει τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, συνιστά, όπως αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

.@POTUS has made clear that ending Europe’s reliance on Russian energy is a priority. The European Union’s adoption of RePowerEU legislation to end all Russian gas imports by fall of 2027 is a step toward that goal. The United States stands ready to supply more reliable gas to… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 28, 2026

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

