Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Η υιοθέτηση από τις Βρυξέλλες της νομοθεσίας RePowerEU, που προβλέπει τον τερματισμό όλων των εισαγωγών από τη Ρωσία έως το φθινόπωρο του 2027, συνιστά -όπως αναφέρει η Αμερικανίδα πρέσβειρα- ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους, με στόχο τον τερματισμό της εξάρτησης από τη Ρωσία, υπογραμμίζει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα».  Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU, που προβλέπει τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, συνιστά, όπως αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

 

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση του μέλλοντος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
89
71
58
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τριάντα χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων: «Ένα τέτοιο ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό, υπάρχουν ντοκουμέντα» λέει ο Νίκος Βλαχάκος
Αν και παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί αν υπήρξε τουρκική κατάρριψη, επιμένει ότι η πλήρης αλήθεια καλύπτεται από πέπλο σιωπής
Νίκος Βλαχάκος
Newsit logo
Newsit logo