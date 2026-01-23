Κοινή γραμμή των «27» της ΕΕ απέναντι στον Τραμπ: Οι θέσεις της Αθήνας για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και τη Γροιλανδία και ο παράγοντας Τουρκία

Μετά από μία συνεδρίαση – εξπρές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ ότι η ΕΕ θα επιδιώξει αποτελεσματική σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων μαζί της, μετά την απόσυρση των απειλών για δασμούς, αλλά και πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της ενάντια σε κάθε μορφή εξαναγκασμού.

Στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε την ανάγκη οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ να διατηρηθούν σε «λειτουργικό» επίπεδο.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων»

Παρά ταύτα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης,

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα», σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο συγκαλέστηκε η Σύνοδος Κορυφής, καθώς «ο Αμερικανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοιχτά τη Γροιλανδία και δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο βασίλειο της Δανίας».

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους (…). Δεν θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι η οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα να μη διαταραχθούν αυτές οι σχέσεις, για τη χώρα μας.

«Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος της Ε.Ε., αλλά και με στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, «οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις που θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων». Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι αυτή τη στιγμή μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και δεσμεύεται στο πλαίσιο της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου που έχει καθορίσει τις διεθνείς σχέσεις εδώ και 70 χρόνια – ένα πλαίσιο το οποίο« τόνισε ο Πρωθυπουργός, «είναι προς όφελος και των ΗΠΑ.

«Όχι» των Ευρωπαίων στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Τραμπ

Στη Σύνοδο Κορυφής, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι έτσι όπως έχει διατυπωθεί από τον πρόεδρο Τραμπ η πρωτοβουλία για το «Συμβούλιο της Ειρήνης», δημιουργεί εμπόδια στο να συμμετάσχουν, κι αυτό γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, έκριναν ότι δημιουργεί μία δομή παράλληλη στα Ηνωμένα Έθνη «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του».

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη λέει «όχι» σε έναν «μικρό ΟΗΕ», υπό την ηγεμονία Τραμπ, του οποίου ο στόχος είναι να έχει ρόλο όχι μόνο στη Γάζα αλλά και όπου αλλού υπάρχουν διενέξεις.

Η συμβιβαστική πρόταση της Αθήνας

Ο πρωθυπουργός προσήλθε χτες το βράδυ στη Σύνοδο Κορυφής, με μία συμβιβαστική πρόταση. Οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους αποκλειστικά για το σκέλος που αφορά την επόμενη φάση της διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Νομίζω ότι και η κυρία Κάλας αλλά και πολλές χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε –αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο – αλλά με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το “Συμβούλιο Ειρήνης” να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης μετά το πέρας της Συνόδου.

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, ο αρχικός προορισμός του «Συμβουλίου Ειρήνης» ήταν η ειρήνευση στη Γάζα και η μεταβατική διοίκηση, έτσι ώστε να ακολουθήσει μια φάση ανοικοδόμησης, αλλά και ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει να επιλυθεί ουσιαστικά το Παλαιστινιακό ζήτημα.

Οι ευρωπαϊκές απουσίες από τη «φιέστα» Τραμπ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβη χθες από την Αθήνα απευθείας στις Βρυξέλλες, αποφεύγοντας, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών, να είναι παρόντες στο Νταβός, όπου υπεγράφη η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Παραφωνία» αποτέλεσε για άλλη μια φορά η Ουγγαρία του Βίκτωρ Όρμπαν, αλλά και η Βουλγαρία.

Ήταν οι δύο χώρες της ΕΕ που έβαλαν την υπογραφή τους στην πρωτοβουλία Τραμπ.

Τα «αγκάθια» της πρωτοβουλίας Τραμπ και ο παράγοντας Τουρκία

Η Αθήνα έκρινε ότι αυτός ο νέος θεσμός («Συμβούλιο Ειρήνης») έχει κάποιες πτυχές που έρχονται σε σύγκρουση με τη στάση αρχών που ακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, με πρόταγμα την πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Παρ’ ότι η Ελλάδα δε θα μπορούσε ως ευρωπαϊκό κράτος παρά να συνταχθεί με την ΕΕ, ο προβληματισμός της Αθήνας είναι έντονος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιος αρνητικός αντίκτυπος στις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ, κι ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία υπέγραψε και έγινε ένα από τα 19 μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Πόσο αυτό μπορεί να δώσει «φτερά» στα αναθεωρητικά σχέδια του Τούρκου πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος πιέζει σταθερά τις Η.Π.Α. για την προμήθεια των F-35, ενώ βρίσκεται και σε συζητήσεις με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στη Μεσόγειο, σε μια προσπάθεια να διευρύνει την επιρροή της στην περιοχή στη λογική της «Γαλάζιας Πατρίδας»;

Ο Κ. Χατζηδάκης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα Τραμπ

«Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, και έχουμε, με τις ΗΠΑ. Η Τουρκία δε μπορεί να διαγραφεί από τον χάρτη και εμείς δεν έχουμε λόγο να έχουμε διαρκείς αναταράξεις με την Τουρκία (…). Αλλά, έχουμε ξεκαθαρίσει στην Τουρκία τι εννοούμε εμείς όταν λέμε «διαφορές». Εννοούμε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Και ισχυροποιούμε την άμυνα μας, χτίζουμε συμμαχίες στην ευρύτερη γειτονιά μας, συμπεριλαμβανομένης επίσης της εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Mega.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι επίσης ένα από τα 19 μέλη του «Συμβούλιου Ειρήνης», μαζί με την Τουρκία, και σταθερός πολέμιος των αναθεωρητικών βλέψεων της Άγκυρας στην περιοχή.

Οι θέσεις της Αθήνας για τη Γροιλανδία

Όσον αφορά στο θέμα της Γροιλανδίας – βασικό θέμα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής – ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες»: «Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, και μόνο η Γροιλανδία και το βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της».

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δικαιολογημένα οι ΗΠΑ έχουν ανησυχία για την προστασία της Αρκτικής. «Η Αρκτική είναι ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας», δήλωσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τρόποι, και μέσα από το ΝΑΤΟ και μέσα από την υφιστάμενη διμερή συμφωνία ΗΠΑ – Δανίας από το 1951, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της προστασίας και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

«Να πρυτανεύει ο διάλογος»

Η θέση της Αθήνας, όπως και των άλλων κρατών – μελών, είναι ότι πρέπει οφείλει να πρυτανεύσει σε κάθε περίπτωση ο διάλογος και πάντως οι «27» αναμένουν να δουν το πλαίσιο της συμφωνίας για την Αρκτική, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι συνεννοήθηκε να επεξεργαστεί με τον Γεν. Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και που οδήγησε στη συνέχεια τον Ντ. Τραμπ να υπαναχωρήσει από την πρόσφατη απειλή του για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

«Ανάγκη η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης»

Σε αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία, λέγοντας ότι ο ίδιος υπήρξε ένας από τους πρώτους που υπεραμύνθηκε αυτής της προσέγγισης.