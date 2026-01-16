Κόμμα Καρυστιανού: Τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα – Χωρίς αριστερά και δεξιά καπέλα, λέει η Μαρία Γρατσία

Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του υπό διαμόρφωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού παρουσίασε, το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026), η στενή συνεργάτιδά της και δικηγόρος, Μαρία Γρατσία. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι ο φορέας που συγκροτείται «δεν φέρει καπέλα, αριστερά ή δεξιά, ως βαρίδια», διευκρινίζοντας ότι ο όρος «βαρίδι» χρησιμοποιήθηκε με την έννοια των ιδεολογικών περιορισμών.

«Αυτό που διαμορφώνεται τώρα είναι ένα πρόγραμμα θέσεων για κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η υγεία και η παιδεία», τόνισε η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού. Πρόσθεσε δε ότι προτεραιότητα του κόμματος αποτελεί «η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού». Όπως σημείωσε η Μαρία Γρατσία, «απευθυνόμαστε σε όλους, δεν πρέπει να υποτιμάται η νοημοσύνη των πολιτών».

Αναφερόμενη στον χρόνο δημοσιοποίησης του προγράμματος, η Μαρία Γρατσία έκανε λόγο για ολοκλήρωσή του «εντός του επόμενου μήνα», αποκαλύπτοντας ότι «οι ομάδες εργασίας έχουν ήδη συγκροτηθεί εδώ και καιρό» και ότι «τα πρόσωπα υπάρχουν».

Ποιοι έχουν θέση στο κόμμα Καρυστιανού

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το νέο κόμμα θα συμπεριλάβει πολιτικά στελέχη με προηγούμενη κοινοβουλευτική παρουσία, υπήρξε κατηγορηματική: «Όπως έχει δηλώσει απερίφραστα η κυρία Καρυστιανού, πρόσωπα που είχαν ενεργό ανάμειξη στην πολιτική ζωή δεν έχουν θέση». Υπογράμμισε δε πως βασική επιδίωξη της ιδρύτριας του κόμματος είναι «να είναι μαζί της όλοι οι συγγενείς των θυμάτων».

Για την υποψηφιότητα της με τη Νίκη

Ερωτηθείσα για τη δική της προηγούμενη υποψηφιότητα με τη Νίκη, η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού απέφυγε να τη συνδέσει με την τωρινή πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο του κόμματος μόλις «20 ημέρες πριν τις εκλογές».