Κωνσταντίνος Τασούλας στην Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας: «Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, ενώ έκανε και σχετική δήλωση
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με την μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με την μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, ενώ έκανε και σχετική δήλωση, μιλώντας για την δύναμη της δημοκρατίας.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας που οργάνωσε ο Σύλλογος Αξαρλιάν, είναι μια πρωτοβουλία μνήμης. Με τη συνειδητή απόφασή μας να μην ξεχνάμε, διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν επόμενα θύματα.

Ο εθισμός στην πόλωση, στην τοξικότητα και στον διχασμό οδηγεί στο αίμα. Η πόλωση και ο διχασμός παγιδεύουν την κοινωνία σε έναν χορό που οδηγεί στον γκρεμό. Γι’ αυτό κάθε αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με αυτοσυγκράτηση.

Η τρομοκρατία έχει στόχο την κοινωνία. Είναι μια απειλή κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γι’ αυτό είναι καθήκον της δημοκρατίας να δίνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με τα όπλα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην Ημέρα Μνήμης / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI
Κωνσταντίνος Τασούλας
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατία
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα. Γιατί ο λόγος είναι αμέτρητες φορές πιο ισχυρός από τις σφαίρες και τις βόμβες. Η δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών κι έπειτα στις επιχειρήσεις των αστυνομικών.

Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων της τρομοκρατίας / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Το έρεβος της τρομοκρατίας μπορεί να νικηθεί μόνο με το φως μιας δημοκρατίας που καλλιεργεί τη συνεννόηση, περιφρουρεί την ελευθερία και υψώνει εμπόδιο στον φόβο και τη βία.»

Πολιτική
