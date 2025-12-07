Κώστας Καρμανλής: «Να είμαστε ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες, να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του ομίλου εταιριών ΣΕΚΕ, δήλωσε σε ομιλία του σε εκδήλωση επισήμανε ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους» αφού «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή».

Ο Κώστας Καραμανλής στην εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο δημοτικό θέατρο Ξάνθης εκτός από τον αγώνα των αγροτών αναφέρθηκε και στη θετική αναπτυξιακή πορεία της ΣΕΚΕ, που, όπως είπε, πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία.

«Με την σημερινή δυναμική παρουσία μας επαναβεβαιώνουμε την πίστη μας στην συνεταιριστική ιδέα. Αποδεικνύουμε με πράξεις τον σεβασμό μας στον αξιακό μας κώδικα, που μας καθιστά πρότυπο συλλογικής οργάνωσης παραγωγών.

Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας, ως μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέρα από τους οικονομικούς της στόχους, υιοθετεί ως προτεραιότητά της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη».

Προβλήματα στον πρωτογενή τομέα

Ο κ. Καραμανλής μίλησε για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και τόνισε: «Ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση, και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις όπως εκτίναξη του κόστους παραγωγής, μειωμένες τιμές παραγωγού. δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή, καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, λειψυδρία, ζημιές ή και ολική απώλεια ζωικού κεφαλαίου από επιδημίες, συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών και καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους.

Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη.

Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

Σημαντική εθνική απειλή η ερήμωση της υπαίθρου

Ως προς τον κίνδυνο ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «Επανερχόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας θέλω να τονίσω εμφατικά ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε την κατά την γνώμη μου μεγαλύτερη.

Αναφέρομαι στην απίσχναση της περιφέρειας, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους.

Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπροστά σε αυτή δεν χωρούν ούτε εξωραϊσμοί, ούτε υπεκφυγές. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, είναι τεράστια.

Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια.

Τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Βασικός πυλώνας ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να είναι οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες, επενδύοντας στην έρευνα, την ποιότητα και την εξωστρέφεια. Το μοντέλο της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα: Συνεταιρισμοί με εξαγωγικό προσανατολισμό, υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής , επαγγελματικές διοικήσεις, απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής πώλησης… Αποτέλεσμα όλων αυτών; Διαπραγματευτική ισχύς και υψηλές τιμές παραγωγού.