Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Προκλητικές οι σπατάλες στον Δήμο Αθηναίων, ούτε λόγος για μείωση δημοτικών τελών

«"Χρυσοί" κάδοι για τους σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών», αναφέρει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση
Ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Χάρης Δούκας
(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Για προκλητικές σπατάλες κατηγορεί τον δήμο Αθηναίων η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

Σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Μπακογιάννης αναφερόμενος στον δήμο Αθηναίων σκέκεται στην αγορά κάδων συλλογής απορριμμάτων για σκύλους, που συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στο ποσό που θα δαπανηθεί, ενώ κάνει αναφορά και σε αυξήσεις που προκύπτουν το ίδιο διάστημα, όπως στα δημοτικά πάρκινγκ και στην Τεχνόπολη.

«”Χρυσοί” κάδοι για τους σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και στη συνέχεια τονίζει:

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε “χρυσός κάδος” και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.

Με το ίδιο ποσό η δημοτική αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα.

Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
80
73
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τα μπλόκα των αγροτών προκαλούν «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση: Οι ανήσυχοι βουλευτές επαρχίας και οι «κόκκινες γραμμές»
Σήμερα ο πρωθυπουργός, παραθέτει δείπνο στο πρώτο γκρουπ βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι περιμένουν, μεταξύ άλλων, να ακούσουν τις θέσεις του για το θέμα
Μπλόκα αγροτών
Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης»
Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που, κατά τον ίδιο, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα 16
Νίκη Κεραμέως: Τα νέα δεδομένα μετά την κοινωνική συμφωνία – Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις
Σχετικά με το πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία, η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στις αρχές του 2026 έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και ανοίγει ο δρόμος για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των ΗΠΑ»
«Με την γεμάτη τόλμη κυβέρνηση του Τραμπ οι σχέσεις ολοένα και βελτιώνονται, μαζί ΗΠΑ - Ελλάδα επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε επίπεδο Άμυνας και Οικονομίας, ενώ Προωθούμε την Ελλάδα ως hub ενέργειας» λέει η πρέσβης των ΗΠΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 9
Newsit logo
Newsit logo