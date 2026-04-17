Ξεκάθαρη νίκη Ανδρουλάκη στη «μάχη» της Βουλής βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ και προετοιμάζονται για εκλογές

«Καθαρό νικητή» από τη χθεσινή «μονομαχία» στη Βουλή, βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ και αυτός δεν είναι άλλος, από τον άνθρωπο που προκάλεσε εξ αρχής την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης υπήρξε καταιγιστικός, αναδεικνύοντας όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε επίπεδο παλαιοκομματικών πρακτικών, διαφθοράς και αδιαφάνειας, πελατειασμού και χειραγώγησης των θεσμών επί επταετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλούν αντίθετα, για σαφή ένδεια επιχειρημάτων από την πλευρά του πρωθυπουργού, που δεν θα μπορούσε εξάλλου να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει διαφθορά ή σκάνδαλα, όπως χαρακτηριστικά λένε.

Περιγράφοντας μία κατάσταση που για τους ίδιους αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αν μη τι άλλο, δεν προάγει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό κ.ο.κ., ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει και τις μεγάλες διαφορές του κόμματός του από εκείνο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μίλησε για την παρούσα κυβέρνηση ως να είναι «βυθισμένη στα σκάνδαλα» και τον πελατειασμό, με τον πρωθυπουργό να επιλέγει να καλύψει το “προσωπικό του ρουσφέτι”, όπως περιγράφουν τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη και την ίδια ώρα να παραμένει εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ, του οποίου αίφνης «προσποιείται ότι δεν ξέρει το όνομά του», όπως χαρακτηριστικά λένε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ενσαρκώνει απολύτως την πολιτική αλλαγή και το μόνο επίσης που μπορεί να την κάνει πράξη. Και αυτόν ακριβώς τον αγώνα προτίθενται να δώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, ζητώντας επιτακτικά και πιθανώς …μονότονα στο εξής, εκλογές.

Είναι άλλωστε, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα», η παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του και η άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Ποιοι ακούγονται για τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

Για αυτές και πρόκειται να αρχίσουν να ετοιμάζονται εντατικά πλέον στο ΠΑΣΟΚ, που εκτός μεγάλου απροόπτου, συγκαλούν τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την επόμενη Κυριακή 26 Απριλίου, προκειμένου να εκλεγεί μεταξύ άλλων ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που θα αναλάβει και μεγάλο μέρος της προσπάθειας να φτάσει το όραμα και το σχέδιο του κόμματος για το μέλλον σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί για να διαδεχθούν τον Ανδρέα Σπυρόπουλο στη θέση του Γραμματέα της ΚΠΕ, μία καρέκλα που γίνεται ακόμα πιο ηλεκτρική σε προεκλογική χρονιά, είναι αυτά του νυν συντονιστή της ομάδας προγράμματος του κόμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, που πρώτευσε σε σταυρούς στην εκλογή του στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, του δεύτερου κατά σειρά στην ίδια κατάταξη πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θανάση Γλαβίνα, του νυν εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, του Τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, που έχει αναλάβει τεράστιο βάρος όλο το τελευταίο διάστημα οπότε και φτάνουν η μία μετά την άλλη οι δικογραφίες για σειρά σκανδάλων στη Βουλή Χρήστου Κακλαμάνη, του στενού συνεργάτη του προέδρου και μέλους του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Νίκου Μήλη, αλλά και της βουλευτή με ιδιαίτερη δράση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Μιλένας Αποστολάκη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να μην έχει λάβει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις για το πρόσωπο που θα προτείνει στα μέλη της ΚΠΕ, με τον ίδιο μάλιστα να αρέσκεται συχνά να… εκπλήσσει τα μέλη της παράταξής του.