Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα – Δείτε βίντεο

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»
Τα αεροπλάνα που πέταξαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Με μια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε γνωστό πως η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έριξε 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 διεξήχθη με επιτυχία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

​Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων συνολικά 8,5 τόνους σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.

​Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα αναφέρει: «Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας».

«Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή» σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

 

Και καταλήγει: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος». 

