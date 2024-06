Κυριάκος Μητσοτάκης για D-Day: Φόρος τιμής στους ήρωες που πολέμησαν εναντίον του φασισμού

Στην τελετή για την 80η επέτειο από την απόβαση στη Νορμανδία παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη (6.6.24).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που ήταν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και με άλλους ξένους ηγέτες που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την D-Day στις 6 Ιουνίου 1944.

«Στην 80η επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία, αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες που πολέμησαν εναντίον των δυνάμεων του φασισμού στη μεγαλύτερη ναυτική, αεροπορική και χερσαία επιχείρηση της ιστορίας», τόνισε αρχικά σε ανάρτησή στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός.

On the 80th anniversary of D-Day, we pay tribute to the heroes who fought against the forces of fascism in the greatest naval, air & land operation in history. We honor their sacrifice. They fought for freedom and democracy, and it is our duty to continue defending these values. pic.twitter.com/TnRgwdJg0X