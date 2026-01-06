Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με την Γροιλανδία και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής έκανε σαφή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα social media. «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Την προσήλωσή τους στις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής εξέφρασαν με κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες επτά ευρωπαϊκών χωρών –ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν–, με επίκεντρο τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζουν, η ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη όχι μόνο για τη διεθνή σταθερότητα, αλλά και για τη διατλαντική αρχιτεκτονική ασφάλειας. «Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η Αρκτική είναι στρατηγική προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τη δράση τους», επισημαίνουν, αναφέροντας ότι έχουν ήδη αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους στην περιοχή. Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι το Βασίλειο της Δανίας –συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας– αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

Η δήλωση υπογραμμίζει πως η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, με τη συμμετοχή όλων των συμμάχων της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βάση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των καθολικών αρχών της διεθνούς έννομης τάξης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βασικός εταίρος στην προσπάθεια αυτή, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της διμερούς αμυντικής συμφωνίας του 1951 με το Βασίλειο της Δανίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σημειώνεται, τέλος, ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της» και ότι «είναι αποκλειστικά υπόθεση της Δανίας και της Γροιλανδίας να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».