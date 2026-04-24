Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί να σταθεί και μόνη της στο πλευρό των χωρών της ΕΕ

Την ανάγκη για ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία, το πρωί της Παρασκευής (24.4.26). Στο επίκεντρο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ – Ιράν στην Ευρώπη.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πως θα αναβαθμίσουμε την έννοια της ευρωπαΐκής στρατηγικής αυτονομίας αλλά και την έννοια της ευρωπαΐκής αμυντικής αλληλεγγύης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχτηκε επίθεση στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Εδώ και αρκετό καιρό μιλάω για την ανάγκη να υπάρξει μία ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, την ρήτρα δηλαδή της αμοιβαίας συνδρομής η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχτεί κάποια επίθεση. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα του ευρωπαϊκου συμβουλίου», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση», υπογράμμισε.

«Έχουμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά να κάνουμε και μία συζήτηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε στο μέτρο πάντα που μπορούμε την ελληνική κοινωνία, είναι μία ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μετρό των δυνατοτήτων μας χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε την δημοσιονομική ισορροπία η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοινή δήλωση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα για το μεταναστευτικό και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρχηγοί κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας συναντήθηκαν, για να συζητήσουν πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015, όπως υπενθυμίζεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2026.

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη μιας ταχείας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, οι τέσσερις ηγέτες υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία βοήθεια και στήριξη προς τους πληγέντες πληθυσμούς. Υπό την ιδιότητά τους ως κρατών μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και εκτίθενται άμεσα σε ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, εξέτασαν επίσης σειρά πιθανών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της EE.

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εθνικών τους αντιδράσεων σε μια ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς τους για θέματα Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.