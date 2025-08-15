Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μέρα του Δεκαπενταύγουστου είναι αφιερωμένη σε όσους μας κρατούν ασφαλείς

«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις - Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Στα Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από εκεί έστειλε τις ευχές του για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου λέγοντας πως η μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς.

«Tην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στην Κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μέσον του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά.

«Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση.

 

Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά», ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές – «Αντιπολιτευτικό μένος» βλέπει το Μαξίμου
Η κυβέρνηση αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργούν Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, αναζητούν τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
Καμένο σπίτι στην Αχαΐα
Παύλος Μαρινάκης για φωτιές: 10 ψέματα της αντιπολίτευσης – Απαντήσεις στους πολίτες
«Δυστυχώς, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών, ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος»
Ο Παύλος Μαρινάκης 6
Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Ζητούσε 112 και μετά προέτρεπε τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις εντολές
«Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα - Άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112»
Καμένα αυτοκίνητα στην Πάτρα 218
Newsit logo
Newsit logo