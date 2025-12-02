Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο Μαξίμου: Επιβεβαιώθηκαν οι στενοί δεσμοί των δύο πλευρών

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Τρίτης (02.12.2025).

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνορθόδοξης αμερικανικής εκκλησίας.

Στις συζητήσεις, οι οποίες διήρκεσαν περίπου μισή ώρα και διεξήχθησαν σε εξαιρετικά θερμό κλίμα, συμμετείχαν, ο πρέσβης Νικόλαος Νικολαΐδης και ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ την Παρασκευή (05.12.2025) θα αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

