Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραμονή τους στο νησί τον φετινό Ιούλιο λόγω της μεγάλης φωτιάς προσφέρει η κυβέρνηση την ερχόμενη άνοιξη, όπως ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ITV.

«Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασίες με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο» για όλους όσοι τις έχασαν λόγω της φωτιάς, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«H Ελλάδα είναι ένας απολύτως ασφαλής προορισμός». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης σε σημερινή του συνέντευξη στην δημοφιλή εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ITV «Good Morning Britain».

Παράλληλα κάλεσε του Βρετανούς που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη που θα κάνουν τις διακοπές τους, να επιλέξουν την Ελλάδα και τη Ρόδο.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε χαρακτηριστικά: «Φυσικά πρέπει να έρθουν. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος. Όπως σας είπα, πάντοτε είχαμε πυρκαγιές. Άλλωστε δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ολόκληρης της Μεσογείου», επεσήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

‘Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.’



‘The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.’



