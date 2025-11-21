Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg για το λιμάνι του Πειραιά: Με τις ΗΠΑ έχουμε υπογράψει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει επενδύσεις του παρελθόντος όπως αυτή στο λιμάνι του Πειραιά έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σιγκαπούρη σε συνέντευξή του στο Bloomberg, τονίζοντας παράλληλα ότι «μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς».

Μιλώντας τα ξημερώματα της Παρασκευής (21.11.25) στο συνέδριο Bloomberg New Economy Forum που διοργανώνεται στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την επένδυση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτήρισε «ατυχές» το γεγονός της παραχώρησης του λιμανιού του Πειραιά στην Κίνα, προκαλώντας την αντίδραση της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα.

John Micklethwait: «Το πιο ιδιαίτερο ζήτημα για εσάς είναι το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε αυτή τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Αφήσατε τους Κινέζους να έρθουν στον Πειραιά και να το πάρουν. Ανησυχείτε τώρα ότι η η κυβέρνηση Τραμπ θα πει: “Θέλουμε να διώξετε τους Κινέζους;”».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές».

John Micklethwait: «Αυτό δεν είναι κάτι που ο Τραμπ γενικά θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από την άλλη πλευρά, όμως, κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».