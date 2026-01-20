Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωνσταντίνο Τασούλα: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο έρχεται το συμφέρον της πατρίδας» τόνισε ο πρωθυπουργός στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες
Την καθιερωμένη του μηνιαία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τρίτης (20.1.26),  προκειμένου να τον ενημερώσει για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών. Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις», τόνισε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Και συνέχισε: «Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία», αναφερόμενος στην ένταση ΗΠΑ και ΕΕ για το θέμα της Γροιλανδίας.

 

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ. Έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο έρχεται το συμφέρον της πατρίδας», σχολίασε, σημειώνοντας πως «εθνική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα».

