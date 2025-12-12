Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις

«Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει», τόνισε συγκινημένος ο υπουργός Οικονομικών
Κυριάκος Πιερρακάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή μετά της εκλογή στην προεδρία του Eurogroup, εμφανίστηκε συγκινημένος και μίλησε για νίκη της Πατρίδας.

Καταχειροκροτούμενος ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκίνησε την ομιλία του επί του προϋπολογισμού και έκανε αναφορά στην εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup. 

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα, στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Η εκλογή είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις. 

Αντιμετώπισε την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη.  Η Ελλάδα δεν λύγισε προχώρησε μπροστά με μια κοινωνία που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη που είναι θεμέλιο για το μέλλον», είπε στην αρχή της ομιλίας του.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά:  Της τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα.

Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να πω ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει.

Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από την μια στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί».

Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε: «Σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις». 

