Κυβερνητικές πηγές απαντούν στο ΠΑΣΟΚ: Μετά την αποστρατεία η συμμετοχή του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε εταιρεία

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καββαδά, ο οποίος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη, έδωσαν κυβερνητικές πηγές το απόγευμα της Δευτέρας (20.04.2026).

«Το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του», διευκρινίζουν οι κυβερνητικές πηγές στην επισήμανση του ΠΑΣΟΚ ότι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε εμπορική επιχείρηση ενώ υπηρετούσε σε ανώτερο πόστο στην Πολεμική Αεροπορία.

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία».

Συγκεκριμένα έθεσε το ερώτημα «πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση ”Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».