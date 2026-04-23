«Le Parisien Matin»: Η Αθήνα εξετάζει σχέδιο για Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα Rafale – Διάψευση Μαρινάκη

Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Παρίσι έχει διερευνήσει συμφωνία βάση της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία για επιπλέον Rafale σε μειωμένη τιμή εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Parisien Matin», γίνονται διαπραγματεύσεις του Εμανουέλ Μακρόν με την ελληνική κυβέρνηση για τη μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας ανταλλαγής με γαλλικά Rafale κι ενώ επίκεται η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου.

Το σχέδιο που περιγράφει η εφημερίδα, βασίζεται σε έναν σύνθετο βιομηχανικό και στρατιωτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο η Γαλλία προτείνει την αγορά του συνόλου του ελληνικού στόλου Mirage 2000, προκειμένου τα αεροσκάφη να μεταφερθούν στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης, στην Ουκρανία.

Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα εξασφάλιζε ευνοϊκούς όρους για την προμήθεια νέας γενιάς μαχητικών Rafale της Dassault, ενισχύοντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδίου «Ατζέντα 2030».

Ο υπό εξέταση στόλος περιλαμβάνει 24 Mirage 2000-5 Mk II, γνωστά για τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες αναχαίτισης, καθώς και 17 έως 19 παλαιότερα Mirage τύπου EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ανταλλακτικών. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Dassault να παραδώσει έγκαιρα τα Rafale, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για το συγκεκριμένο μαχητικό είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμού πόρων, με στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής «συμμαχίας μαχητικών».

Η μεταφορά των Mirage εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Ουκρανίας, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να φέρουν πυραύλους Scalp και να εκτελούν αποτελεσματικές αποστολές εναέριας επιτήρησης.



