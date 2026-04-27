Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Καταθέτουμε αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Ευθείες βολές κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημά μας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι με την απόφασή της «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης». Όπως είπε, «με αυτή την απόφαση κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων», ενώ έκανε λόγο για «ένα ακόμη επεισόδιο απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ταλ Ντίλιαν, λέγοντας ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης «αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη» και δεν τον κάλεσε να προσκομίσει στοιχεία για όσα, όπως ανέφερε, έχει δηλώσει περί πώλησης του λογισμικού Predator «μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες». «Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι, για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, «δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας» για όσους «κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση». «Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός», σημείωσε.

Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «από ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που όσο παραμένει διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία, πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα». «Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το Predator «να σκεφτούν τον όρκο τους» και «να διαβούν το κατώφλι του Αρείου Πάγου».

«Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώροςτης ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή» επεσήμανε επίσης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ακλόνητοι. Δεν δίνουμε κανένα περιθώριο να νομίζουν οι όποιες σκοτεινές δυνάμεις ότι μπορούν το 2026 να πληγώνουν βάναυσα την ελληνική Δημοκρατία», κατέληξε.