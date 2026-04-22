Live η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – Πώς θα γίνει η ψηφοφορία

«Κρίνομαι γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»

Ο Κώστας. Αχ. Καραμανλής τόνισε πως «όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο. Προσωπικά αυτόν τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και τον τιμώ. Ζήτημα τον λόγο προκειμένου να απευθυνθώ σε εσάς και να σας πω για την υπόθεση που με αφορά. Υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου. Αυτό που αξίζει να ξέρετε -πουθενά- δεν καταγράφεται δική μου συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου... Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία».

Ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι «εισήλθα στην αίθουσα πριν 11 χρόνια, επειδή οι συμπατριώτες μου με ψήφισαν σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις. Προέρχομαι από μια σκέψη πολιτικής σκέψης που προτάσσει το καθήκον έναντι της πατρίδας. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να πλουτίσω. Τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι για αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της προβοκάτσιας και υποκρισίας. Στοχοποιήθηκαν αυτοί που με ψήφισαν, οι συνάδελφοι επειδή με χειροκρότησαν».

«Έφτασαν να αμφισβητούν την ηθική της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στο γεγονός για εμένα ότι η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός δεν θα πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Αυτή την ευθύνη έχω. Επειδή θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται, επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω, σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου» πρόσθεσε.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατεβαίνοντας από το βήμα της Βουλής χειροκροτήθηκε από τους συναδέλφους του στα έδρανα της πλειοψηφίας