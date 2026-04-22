Live η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – Πώς θα γίνει η ψηφοφορία

Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις «υπόκωφες» διεργασίες αλλά στις τυχόν «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη «γραμμή» της υπερψήφισης που επιθυμεί το Μαξίμου αλλά και οι ίδιοι οι 13 ελεγχόμενοι βουλευτές της ΝΔ διεξάγεται σήμερα Τετάρτη (22.4.26) η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας τους. Η συνεδρίαση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι αναφορικά με τα αιτήματα άρσης ασυλίας των «13» βουλευτών της ΝΔ για τις δύο πρόσφατες δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή σχετικά με παρεμβάσεις τους, προκειμένου παραγωγοί να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ανέφερε πως «παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου ώστε να οδηγηθεί η υπόθεσή μου τάχιστα στη δικαιοσύνη».
«Θα αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης: αφορά έναν πραγματικό αγρότη με πραγματική καλλιέργεια, που λάμβανε και τα προηγούμενα έτη ανάλογες ενισχύσεις», τόνισε.
«Δεν ζητήθηκε από εμένα τίποτα παράνομο, ούτε ζήτησα κάτι παράνομο», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη ώστε «να μην υπάρξει καμία σκιά και να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία».
Μετά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον λόγο έλαβε ο βουλευτής Τρικάλων και πρώη γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αρνήθηκε ότι έχει πράξει το οτιδήποτε από όσα κατηγορείται, αναλύοντας τις δύο περιπτώσεις όπου αναφέρεται το όνομά του στη δικογραφία.
«Μένει να ερευνηθώ για μια επιρροή που δεν άσκησα ποτέ και ένα εκλογικό όφελος που δεν επήλθε», τόνισε και πρόσθεσε: «Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».
Ο Κώστας. Αχ. Καραμανλής τόνισε πως «όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο. Προσωπικά αυτόν τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και τον τιμώ. Ζήτημα τον λόγο προκειμένου να απευθυνθώ σε εσάς και να σας πω για την υπόθεση που με αφορά. Υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου. Αυτό που αξίζει να ξέρετε -πουθενά- δεν καταγράφεται δική μου συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου... Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία».
Ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι «εισήλθα στην αίθουσα πριν 11 χρόνια, επειδή οι συμπατριώτες μου με ψήφισαν σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις. Προέρχομαι από μια σκέψη πολιτικής σκέψης που προτάσσει το καθήκον έναντι της πατρίδας. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να πλουτίσω. Τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι για αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της προβοκάτσιας και υποκρισίας. Στοχοποιήθηκαν αυτοί που με ψήφισαν, οι συνάδελφοι επειδή με χειροκρότησαν».
«Έφτασαν να αμφισβητούν την ηθική της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στο γεγονός για εμένα ότι η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός δεν θα πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Αυτή την ευθύνη έχω. Επειδή θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται, επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω, σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου» πρόσθεσε.
Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατεβαίνοντας από το βήμα της Βουλής χειροκροτήθηκε από τους συναδέλφους του στα έδρανα της πλειοψηφίας
O βουλευτής Σερρών επεσήμανε ότι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πουθενά δεν καταγράφεται καμία συνομιλία ούτε δική μου ούτε συνεργατών μου. «Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή», ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής, ζητώντας από τους συναδέλφους του να ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του.
Μετά την Κατερίνα Παπακώστα, στο βήμα ανέβηκε ο βουλευτής Σερρών Κώστας Καραμανλής
Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακώστα επισήμανε ότι «υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή όπου καλείται να αναμετρηθεί όχι με τις ίδιες του τις αντοχές αλλά και με την αλήθεια. Και για εμένα είναι τέτοια στιγμή».
Η βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως «στέκομαι απέναντί σας με καθαρό βλέμμα, κοιτώντας σας στα μάτια ότι δεν έχω τίποτα να κρυφτώ. Ως βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ δέχθηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός κτηνοτρόφου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καθυστερημένη ενίσχυση του 2020. Όπως μου το παρουσίασε και το εξήγησε ο κτηνοτρόφος το θεώρησα εύλογο και νόμιμο. Το θεώρησα ως απλή διασταύρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - κατά τα λεγόμενά του. Από την επισκόπηση της δικογραφίας, ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα πολύ αργότερα. Η δική μου γνώση προήλθε μόνον από τον κτηνοτρόφο - που δεν είχα λόγο να τον αμφισβητήσω».
Σύμφωνα με την ίδια, ήταν σίγουρη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπραττε τα νόμιμα και τα προβλεπόμενα όταν θα έλεγχε το αίτημα του κτηνοτρόφου. «Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε ποτέ το επίμαχο κονδύλι. Σημαίνει ότι η δική μου ενασχόληση δεν παρήγαγε κανένα παράνομο αποτέλεσμα. (...) Δεν δημιούργησε κανένα απολύτως παράνομο οικονομικό όφελος», πρόσθεσε.
«Κατά συνέπεια ουδέποτε άσκησα πίεση, εντολή, παράνομη μεταχείριση. Έκανα αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε βουλευτής, να ακούσει το αίτημα και να διαβιβάσει αν το κρίνει», πρόσθεσε.
«Σας ζητώ να εγκρίνεται την άρση ασυλίας και να κριθώ όπως ο κάθε απλός πολίτης. Έχω εμπιστοσύνη ότι η αλήθεια είναι καθαρά θέμα χρόνου να φανεί», κατέληξε.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η βουλευτής του Νομού Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, η οποία σημείωσε ότι δεν περίμενε ποτέ πως θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση.
Ο Νότης Μηταράκης λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε πως «συνεργάτες μου στο πολιτικό γραφείο στη Χίο. Ανάμεσα στα μηνύματα ήταν μια υπογεγραμμένη αναφορά που παρουσίασε ζητήματα που αφορούν δύο κτηνοτρόφους του νησιού. Προώθησαν οι συνεργάτες μου στον ειδικό συνεργάτη του αρμοδίου υπουργού, το εύλογο και του νόμιμου του αιτήματος. Εδώ τελειώνει η δική μας συμμετοχή, καμία άλλη αναφορά δεν έχει σε ενέργεια δική μου ή συνεργάτη μου».
Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται δίκαιο το αίτημα της οικογένειας. «Ίσως δεν χειρίστηκαν σωστά τη διαδικασία τη συγκεκριμένη χρονιά. Η βασιμότητα της δικογραφίας δεν αφορά εσάς», πρόσθεσε. Κατά τον ίδιο η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα.
«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου. Εδώ δεν μιλάμε για ρουσφέτι, μιλάμε για τη διαβίβαση αιτήματος πολίτη προς εξέταση. Ο βουλευτής δεν επιτρέπεται να έχει κλειστές πόρτες», πρόσθεσε.
«Δεν περίμενα μετά από 14 χρόνια ότι θα συζητούσα τη θεσμική άρση ασυλίας μου. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας. Ζητώ την άρση ασυλίας για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους. Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον προέχει να προστατέψω το όνομά μου. Οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι αθωότητας», συμπλήρωσε ο Νότης Μηταράκης.
Επόμενος στο βήμα ο βουλευτής του Νομού Χίου Νότης Μηταράκης
«Ποτέ δεν περίμενα ότι θα βρισκόμουνα σε μια τέτοια θέση. Επειδή κανείς πρέπει να γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά θα επιχειρήσω να σας αναφέρω. Η Καρδίτσα το 2020 υπέστη ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο, τον Ιανό. Άνθρωποι κληθήκανε να αντιμετωπίσουν πράγματα που ποτέ δεν είχαν ξανά αντιμετωπίσει. Αγρότης προσήρθε σε συνεργάτη μου και ρώτησε αν όσα συνέβησαν θα του κοστίσουν το “πρασίνισμα”. Μόνο κάποιος με εξειδικευμένη γνώση μπορεί να καταλάβει τη συγκεκριμένη αγωνία», είπε αρχικά ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.
«Ο διάλογος του συνεργάτη μου με τον προϊστάμενο Λάρισας του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευγενικός, χωρίς φορτικότητα με αγωνία για το τι λύση μπορεί να υπάρξει στο συγκεκριμένο ζήτημα», πρόσθεσε και έκανε λόγο για 2.970 ευρώ ότι ήταν η επιδότηση που δικαιούταν ο συγκεκριμένος αγρότης.
«Θέλω αυτή τη χρονική στιγμή, να θέσω ενώπιον των συναδέλφων κάποια ερωτήματα που με απασχολούν. Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλά να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Αν κάποιος πιστεύει ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είμαστε απαθείς και παρατηρητές, δεν είναι ο πραγματικός ρόλος που μας αναθέτουν οι πολίτες, που οι ίδιοι κατά βάση θέλουν από εμάς. Βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που διαμορφώνονται», είπε.
Πρώτος τον λόγο πήρε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας
Λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης για την άρση ασυλίας των δεκατριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στηλίτευσε την εικόνα με τα άδεια έδρανα του κυβερνώντος κόμματος.
«Σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, παρών μόνος και έρημος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χατζηδάκης, Διονύσης όμως, όχι ο Κωστής, ο παρακολουθούμενος… Που είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας;», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας: «Σε λίγο θα έρθει αίτηση για την άρση της ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν 10% και ανεβαίνουμε και θρυλείται ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε αν θα προσέλθει να τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 154 απόντες».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας: «Δεν είχε υποχρέωση να έχει πτυχίο ενώ εισέπραττε τα χρήματα του ειδικού επιστήμονα; Επιστήμονας σε τι; Στην παραπληροφόρηση; Στην τοξικότητα; Επιστήμονας σε τι είναι αυτό το πρόσωπο, ο κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την τελευταία φορά που ήταν σε αυτό το βήμα, είχε το θράσος να απευθυνθεί σε εμένα και να μου πει ότι προσέβαλα την κόρη του. Ένας ακόμα άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «ο Μακάριος κρατιέται στην κοινοβουλευτική ομάδα» και «δεν του έχει ζητηθεί να παραδώσει την βουλευτική του έδρα», ενώ διερωτήθηκε αν «είναι ήθος βουλευτή αυτό».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε πως «είναι μια κορυφαία διαδικασία που έκανε και ο κ. Μητσοτάκης διάγγελμα. Είναι μια κορυφαία διαδικασία που έχει εξαπολυθεί ορυμαγδός επιθέσεων στην ευρωπαία εισαγγελέα, που επισκέπτεται σήμερα στην Ελλάδα. Θεωρώ είναι επιβεβλημένο, να μας πείτε επίσημα ποιος είναι ο προγραμματισμός. Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει να μιλήσει ως αρχηγός του κόμματός του;».
Συνέχισε λέγοντας ότι «δεύτερον, ποιοι από τους 13 θα μιλήσουν; Στην επιτροπή από τους 13 εμφανίστηκαν 3, με τον έναν να αποφεύγει τις ερωτήσεις».
Επί της διαδικασίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, επισήμανε πως στις 13:00 είναι προγραμματισμένη μια παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να συμπέσουν μαζί με τη σημερινή διαδικασία. Ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ανέφερε ότι θα το μεταφέρει στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Η συζήτηση, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη και τον Κανονισμό της Βουλής θα είναι ενιαία και θα αφορά συνολικά και τους 13 βουλευτές της ΝΔ.
Οι 13 προβλέπεται να έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο λεπτών πρόσθετου χρόνου. Δευτερολογία δεν προβλέπεται.
Μετά τις τοποθετήσεις των 13 βουλευτών, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς τους εκπροσώπους.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή όχι, της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές.
Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι, οι οποίες θα αποσταλούν στο προεδρείο.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, αναμένεται να γίνει γνωστή το απόγευμα, όποτε θα διαφανεί εάν υπήρξαν και ποιες διαφοροποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.
Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος.
Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν την τελευταία δικογραφία που εστάλη από την ελληνική δικαιοσύνη και αφορά την διερεύνηση ενδείξεων περί ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομοφώνως έχει γνωμοδοτήσει στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας και των «13» βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε δια της παρουσίας τους στην Επιτροπή, είτε υπομνημάτων που κατέθεσαν.
Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές ασυλίας: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα σας από το newsit.gr, μαζί θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιέχονται στις δικογραφίες που έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.